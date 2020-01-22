Damat Garantili Kanal!

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Necati Doğru

Bu aslında “Kanal” değil, “Yarma”… İstanbul’u yaracaklar. Damat Garantili Kanal yapılacak. Damadın babası gazetecidir.

Yazılarından tanırım.

Haktan, hukuktan.

Adaletten, eşitlikten.

Yoksuldan, çaresizden sıkça bahseden yazılar yazardı. O yıllarda muhalefetteydi. Necmettin Erbakan‘ın basın toplantılarında karşılaşırdık. Bugün olduğu gibi o zaman da iktidarın (Darbeci Generaller- Demirel-Özal- Ecevit- Bahçeli- Yılmaz-Çiller sırayla gelip gidiyorlardı) gördüğüm yanlışları eleştirdiğim için beni de Erbakan’ın basın toplantılarına çağırıyorlardı. Çok kibar Şaban adlı (soy ismini unuttum) bir basın danışmanları vardı. Halk gibi giyinen, halk gibi yaşayan, hacı sakallı hep “kul hakkından bahseden” insanlardı. Sonra Damadın gazeteci Babasının savunduğu dinci çizginin lider kadrosu ikiye çatladı. Bir bölümü Erbakan’dan yani “Milli Görüş”ten koptular. Damadın Babası, Milli Görüş’ten kopanlardan yana durmuş olmalı ki, oğlunu iktidar partisi lideri Erdoğan‘ın kızı ile evlendirdi. Kayınbaba da partide başka ekonomist yokmuş gibi damadını Hazine’den ve ekonomiden sorumlu bakan yaptı.

Ekonomi dibe battı.

★★★

Damadın öz babası!

Terkos’dan arsa almış.

Komşu parsel.

Yabancı bekler olmuş.

Aile avukatının söylediğine göre komşu parsel, “yabancıya gitmesin” diye 13 bin metrekare damat için alınmış. Damadın arsayı kapattığı yıllarda Kayın Babası da Terkos Gölü civarını “Yarma Bölgesi” ilan etmiş.

Damat Garantili Kanal!

Arsalar altın olacak.

İstanbul Boğazı kıyısında padişahlık dönemlerinde sadrazamların, Osmanlı ordusuna silah satan Yahudi, Ermeni tüccarların yalılarının benzeri ve daha süslü olanları Damat Garantili Kanal’ın yeni zenginlik ve servet birikimleri olarak yükselecekler.

Bak işte!

Uçacak o zaman Türkiye!

★★★

Damadın Babası!

Eski gazeteci!

Yaz bir yazı!

“Oğlum yakışmadı” de… Buradan kanalı geçiren kayınbaban, buradan arsa alan sen… Belli ki sen bu arsayı, ev yapıp başını sokmak, bağ bahçe kurmak, ağaç-çiçek yetiştirmek için almadın. Değerlensin diye aldın… Oğlum, arsayı aldığın 2012 yılında buradan Kayınbabanın bir kanal geçireceğinden ve adının “çılgın proje” konduğundan bütün dünya haberliydi. Güzergahın tam olarak nereden geçeceğini ancak Kayınbaban ve onun yakınındaki birkaç kişi biliyordu. Tesadüfe bak ki, “Yarma” senin ve benim ortak arsamızın bitişiğinden geçiriliyor… Oğlum. “Kul hakkını” izah edemeyiz…”

★★★

Damadın babası!

Eski gazeteci!

Yaz bir yazı!

Hak olsun içinde….

Hukuk olsun…

Adalet olsun…

Eşitlik istesin!

Kul hakkından söz etsin…

Nerede o eski günler!

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/necati-dogru/damat-garantili-kanal-5580800/

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