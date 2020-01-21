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Süryani Dernekler Federasyonu / Federation of Syriac Associations – SÜDEF

2020-01-21

Son dönemlerde Süryanilere karşı geliştirilen olaylara ilişkin Federasyonumuzun açıklaması.

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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