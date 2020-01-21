Süryani Dernekler Federasyonu / Federation of Syriac Associations – SÜDEF 2020-01-21 Son dönemlerde Süryanilere karşı geliştirilen olaylara ilişkin Federasyonumuzun açıklaması. Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe
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