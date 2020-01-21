Sevan Nişanyan’ın cezasına “ihtimal”den onama

Yargıtay, yazar Sevan Nişanyan’ın Muhammed peygambere yönelik ifadeleri nedeniyle yerel mahkemenin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla verdiği 13 buçuk ay hapis cezasını onadı.

Diken.com.tr’den Kemal Göktaş’ın haberine göre Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nin onama kararında kanunun bu suçtan ceza verilmesi için aradığı ‘kamu barışını bozmaya elverişli olma’ kriteri için “Kamu barışının bozulma ihtimali suçun işlenmesi için yeterlidir, kamu barışını bozmak için açık ve yetkin bir tehlike olması gerekmez” dendi.



Buna karşın, onama kararına muhalif kalan bir Yargıtay üyesi ise yazdığı karşı oyda ‘ihtimal’ kriterine itiraz ederek “Bir konunun medyada tartışılmasını kamu barışını bozmaya elverişli kabul etmek, toplumun bilgi sahibi olmasını ve ilerlemesini sağlayan her tartışmayı suç haline getirmek demektir” ifadelerini kullandı.

Sevan Nişanyan, 29 Eylül 2012’de blogunda yazdığı ‘Nefret suçlarıyla mücadele etmeli’ başlıklı yazısında “Bundan yüzlerce yıl önce Allah’la kontak kurduğunu iddia edip bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etmiş bir Arap lideriyle dalga geçmek nefret suçu değildir. ‘İfade özgürlüğü’ denilen şeyin, adeta anaokulu seviyesindeki bir test örneğidir” ifadelerine yer verdi. Nişanyan, bu sözler nedeniyle hakkında açılan davada 13 buçuk ay hapis cezasına mahkum edildi.



Kararın temyiz incelemesini yapan 8’inci Ceza Dairesi’nin kararında, Nişanyan hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan verilen mahkumiyetin yasaya uygun olduğu savunularak şöyle dendi. “Sanık, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav.) hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak şekilde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle sanık Hazreti Muhammed’i (sav.) itibarsızlaştırmayı hedeflemiş, İslam Peygamberinin saygı ve hayranlık duyulan kişi olmaktan çıkarmayı amaçlar şekilde kullanmıştır. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim sanığın blogunda birçok kişinin sanığa karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında sanığa karşı bir öfke oluşmuştur. AİHM’e göre, dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda, kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınmak gereklidir.”



Türk Ceza Kanunu’na göre bu suçtan ceza verilmesi için ‘fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması’ unsurunun yer aldığı ifade edilen kararda “Bu suçlar zarar suçları niteliğinde olmayıp tehlike suçlarıdır. Dolayısıyla kamu barışının bozulma ihtimali, suçun işlenmesi için yeterlidir. Bu unsurun gerçekleşmesi için kamu barışını bozmak için açık ve yetkin bir tehlike olması gerekmez” görüşü savunuldu.

Karara karşı çıkan bir Yargıtay üyesi ise karşı oy yazısında, sanığın halkın benimsediği dini değerlerin alenen aşağıladığı ancak yazıların kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olmadığı için yasaya göre ceza verilemeyeceği savunuldu. Üye, davada uygulanan Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesine göre suçun oluşması eylemin ‘kamu barışını bozmaya elverişli’ olması gerektiğinin altını çizdi.

Yazar Sevan Nişanyan bir süredir yurtdışında yaşıyor.

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