Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermeni-Rus ilişkileri için 2019 dolu ve verimli bir yıl oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde 2019 yılının faaliyetlerini özetleyen açıklamada yer alan ifadelere göre geçtiğimiz yıl Ermeni-Rus ilişkileri açısından oldukça dolu ve verimli bir yıl oldu. Reformlardan kaynaklanan belirli aralardan sonra çok taraflı dostane işbirliği devam etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Siyasi diyalog yoğun bir biçimde sürüyordu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 6 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve 4 kez Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile görüştü. Var olan potansyeli tümüyle kullanabilmek için farklı makamlar arasındaki işbirliğini pekiştirmesine yönelik anlaşmalara varıldı” ifadeleri dile getirildi.

Ayrıca, açıklamada yer alan bilgilere göre iki ülkenin Parlamentoları, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütleri, medya arasında işbirliği daha da arttı. Askeri-teknik, bilim, eğitim ve kültür alanlarında da aynı şekilde ilişkiler daha da gelişiyor.

Rusya Ermenistan için en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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