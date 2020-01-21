Papa, Auschwitz’in 75. yılında antisemitizmi kınadı

Katolik inancın lideri Papa Francis, Auschwitz’in özgürlüğüne kavuşmasının 75. yılı dolayısı ile pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, Avrupa’da yeniden yükselen antisemitizmi kınadı.

Papa, Avrupa’da antisemitizmin yükseldiği bugünlerde, Auschwitz’in kurtuluşunun, bencillik ve ırkçılığa kayıtsızlığın nelere gidebileceğinin tarihi bir kanıtı olarak görülmesini istedi.

Papa söz konusu konuşmaları Auschwitz’ın kurtuluşu dolayısı ile kendisini ziyaret eden ve ırkçılık konusunda araştırmalar yapan Simon Wiesenthal Merkezinden bir delegasyona yaptı.

Papa şunları belirtti: “Dünyanın birçok yerinde bencilliğin ve eşitsizliğe kayıtsız insanların çoğaldığını görmek çok üzücü. Birçok insan için hayat, sadece şartlar iyi olduğu sürece güzel, ne zaman zorluklar ortaya çıksa bu kişilerin kızgınlıkla şeytanlığa sarıldığını görüyoruz. Bu da siyasette popülizmin ve ırkçılığın yeşermesi için gerekli ortamı hazırlıyor. Nefret kolayca yayılıyor tıpkı bugün antisemitizmin yeniden yükselmesi gibi”

http://www.salom.com.tr//haber-113279-papa_auschwitzin_75_yilinda_antisemitizmi_kinadi.html

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