ÖZEL: Ermenistan Cumhurbaşkanı, “Küçük Hristiyan ülkem ve BAE, dünyaya hoşgörü gösterebilir” dedi

ABU DABİ 21 OCAK 2020 WAM Ermeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian, “Ermenistan, dünyanın en eski Hristiyan devleti ve “güçlü değerlere” sahip genç bir Müslüman ulus olan BAE gibi daha küçük ülkeler arasındaki artan etkileşim, hoşgörü fikrinin dünyaya yayılmasına yardımcı olacaktır.” dedi.

Abu Dabi’deki Emirlik Haber Ajansı WAM ile özel bir röportajda, “Bir şekilde sağlam olan küçük ülkeler arasında daha derin bir anlayış, diyalog ve korelasyon bulmamız gerekiyor. Bu başarılı, benzer değerleri var. Güçlü değerlerimiz var ve dünyaya hepimizin uyum ve dostluk içinde yaşayabileceğini gösterebiliriz.” dedi.

BAE’nin hoşgörü yayılmasını İslami öğretilere dayanan bir değer olarak takdir etti.

Sarkissyan, “Hoşgörülü olamamamız için hiçbir neden görmüyorum, ama aynı zamanda birbirimizin kültürüne, davranışına, dinine ve değerine de saygılı davranıyoruz. Sadece bir arada var olamayız, birlikte bir şeyler de yapabiliriz.” dedi.

Ermenistan, dünyanın en eski Hıristiyan devleti olduğuna dikkat çekti. “Dört komşumuz var ve Azerbaycan, Türkiye ve İran olmak üzere üçünde nüfusun çoğunluğu İslami değerlerde yaşıyor. Bunlardan biri Gürcistan ise Hıristiyan çoğunluktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Bu komşularla birlikte çalışamamanın, inanç ve dinlerimizden gelen ve başkaları tarafından değer görmesini ve saygı duyulmasını sağlayacak harika fikirler geliştirmemizin bir nedenini görmüyorum.”

“Yani komşunuzun ve arkadaşlarınızın inançlarına saygı duymak. Hoşgörü doğru kelimedir. Fakat hoşgörü ötesinde, “insan sevgisi”, Tanrı’ya sevgi ve inanç denilen bir şey yapmalıyız.”

“Anladığım kadarıyla, hoşgörü hoşgörünün ötesinde; bu daha fazla bir şey. Senden farklı birine sevgi gösteriyor. Ermenistan ve BAE gibi ülkeler, farklı olmanın hiçbir şey ifade etmediğini ve uyum ve dostluk içinde yaşayabileceğimizi gösterebilir.” dedi.

Sarkissian, geçtiğimiz hafta sürdürülebilirlik konusunda önde gelen küresel bir toplantı olan Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası’nda (ADSW) diğer birçok dünya liderinin yanında önemli bir misafir oldu.

ADSW’ye katılımı hakkında “Gençlerle buluşmaktan çok keyif aldım. Gelecekle buluşmak gibiydi.” dedi.

İleri teknolojilerin çevreye verilen zararı azaltmada önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. “Bu teknolojileri atalarımızın yaklaşık 200 yıl önce sahip olduğu normal ve doğal koşulları yeniden yaratmak için kullanabiliriz.” dedi.

Sürdürülebilirlik çok daha karmaşık bir konudur. “Bunu düşündüğümde kültürün sürdürülebilirliği, ahlaki değerler, çocukları eğitme şeklimiz ve cinsiyet eşitliği aklıma geliyor.” dedi.

BAE’nin kadınları güçlendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde üst sıralara çıkma çabalarını övdü ve onu “etkileyici” olarak nitelendirdi.

BAE, Arap Dünyasını BM’nin Cinsiyet Eşitliği Endeksi 2019’da zirveye taşıdı ve küresel olarak 26. sırada yer aldı.

“BAE’yi Avrupa ülkeleriyle bile karşılaştırırsam, cinsiyet eşitliğinde elde ettiği başarıdan oldukça etkilendim. Hükümetin üst sıralarında yer alan Emirlik hanımlarının sayısı oldukça etkileyici.” dedi.

Ermenistan’da bilim ve teknoloji geliştirmek için hayal ettiği ATOM (İleri Yarın) projesi hakkında, “Bizi geleceğe götürmek için bir alıştırma. Geleceği tasarlamak ve tahmin etmek zorundayız.” dedi.

Proje, geleceği tasvir eden bir eğlence parkından ve Yapay Zeka’ya vurgu yapan bir yarın ve “önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın nasıl görüneceğini gösterecek” Yarın’ın Müzesi’nden oluşacağını açıkladı.

Önde gelen uluslararası şirketlerin, araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin kurulacağı ve kendi yeniliklerini başlatacağı bilim ve teknoloji için bir şehir de olacaktır.

Gençlere “hayatta nereye gidecekleri ve uygun eğitimi nereden alabilecekleri” konusunda rehberlik edecek bir eğitim platformu da projenin bir parçasıdır. “Gelecekte gençler de orada bir iş bulabilirler.” dedi.

Cumhurbaşkanı BAE liderlerine bir Ermeni topluluğuna ve kiliselerine ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

“BAE’ye daha fazla Ermeni gelip yaşamasını istiyorum ve BAE’deki dostlarımızı Ermenistan’ı ziyaret etmeleri için memnuniyetle davet ediyorum.” diyerek röportajını sonlandırdı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/tr/details/1395302817713

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