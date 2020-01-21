Fransa’lı Ermeni kadın siyasetçi, Strasburg Belediye Başkanı seçilebilir

Fransa’lı Ermeni çevreci ve siyasetçi Janna Barseghyan, Strasburg Belediye Başkanı seçimlerinde aday gösterildi.

Paris bölgesinde dünyaya gelen Barseghyan, 2002 yılından beri Strasburg’a taşınarak Fransız ve Alman hukuku okudu, avukat oldu. Çevreci aktivist olarak birtakım projelere katılmış olan Ermeni genç kadının, Avrupa’nın başkenti sayılan Strasburg Beledeiyesi Başkanı olarak seçilme şanslarının büyük olduğu bildiriliyor.

Janna Barseghyan, ekoturizm, çevre koruma ve geri dönüşüm alanında gerçekleştirilen birtakım projeler kapsamında Ermenistan ile de işbirliği yapıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/21/Fransa-Ermeni-Strasburg/174133

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