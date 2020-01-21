Ermenistan milletvekillerinden Azerbaycanlı şarkıcının zenofobik tutumuyla ilgli Almanya Federal Meclisine mektup

Ermenistan Parlamentosunun 21 Ocak oturumu sırasında iktidarda olan ‘İm Kaylı’ (Benim adımım) ittifakını temsil eden milletvekili Artur Manukyan Ermeni opera sanatçısı Ruzan Mantaşyan’ın Dresden Devlet operasında öngörülen performasının Azerbaycanlı şarkıcı Yusif Eyvazov’un zenofobik tutumundan dolayı iptal edilmesiyle ilgili Alman federal Meclisine mektup hazırladıklarını bildirdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ermenistan Parlamentosu Milletvekili “Semper Opernball festivali Azerbaycanlı tenor Yusif Eyvazov’un talebiyle şarkıcı Ruzan Mantaşyan’ın performansını iptal etti, sadece onun Ermeni olduğundan dolayı. Biz Ermenistan Parlamentosunun bilim, eğitim, kültür ve gençlik daimi komisyonu olarak bir mektup hazırladık ve altında mümkün olduğu kadar çok milletvekillerimizin imzasının bulunmasını istiyoruz. Mektubumuz Alman Federal meclisine yöneliktir ve onların dikkatini Dresden’de yaşanan zenofobik olayların üzerine çekmeyi hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/21/Ermenistan-milletvekilleri-Azerbaycan-Almanya/174170

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