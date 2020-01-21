Ermeni opera sanatçısı Mantaşyan özür bekliyor

Ermeni opera sanatçısı Ruzan Mantaşyan Dresden’de düzenlenecek Semper Opera Ball’da Azeri sanatçı Yusif Eyvazov ile sahne alacaktı. Ancak Eyvazov Ermeni bir sanatçı ile sahne almayı reddetti. Mantaşyan etkinliği düzenleyen Semper Opera Etkinliği yetkililerinden gerekli tutumu göstermedikleri gerekçesiyle özür bekliyor.

Azerbaycanlı opera sanatçısı Yusif Eyvazov 7 Şubat tarihinde Dresden’de düzenlenecek olan Semper Opera Ball 2020 dönemi açılış konserinde Ermeni opera sanatçısı Ruzan Mantaşyan ile şarkı söylemeyi reddetmişti. Bu olayın öncesinde açılış konserinde Eyvazov ile sahne alacak sanatçının bir engelinin çıkması üzerine, ünlü Ermeni opera sanatçısı Ruzan Mantaşyan’ın sahne alması gündeme gelmişti. Olay bilhassa Almanya’da tepkilere neden olmuş, Alman şarkıcı Thomas Quasthoff Yusif Eyvazov’a seslenerek, “Yusif Bey ayıp size. Irkçılığın şarkıcının mesleğinde ve genel olarak bu dünyada yeri yoktur” demişti.Eyvazov ise hakkındaki suçlamaları reddederek Semper Opera Ball’ın Ermeni sanatçı ile sözleşmesi olmadığını öne sürmüş, buna da Opera’nın açıklamasını dayanak göstermişti. Ancak Aralık ayında yayınlanan bir listeye göre Mantaşyan kurumun anlaşmalı olduğu sanatçılar arasında yer alıyor. Opera sanatçısı Ruzan Mantaşyan, temsilcisi René Massis aracılığıyla olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ruzan Mantaşyan, Dresden Opera Ball yöneticisi Hans-Joachim Frey’i özür dilemeye çağırdı. Kamuoyu ile paylaşılan mektupta,”En iyi tutum, en azından, Bayan Mantaşyan’dan özür dilemek olurdu. Bu durumda, bu acı verici durumun üstesinden gelmeye çalışabilirdik. Kişisel bir iletişim kurmanın bile gerekli olduğunu düşünmediniz. Bunun yerine somut argümanları reddediyorsunuz. Gerçekten başka bir adım atmamızı ve bu davayı daha ileri bir düzeye taşımamızı ister misiniz?” dendi. Bir grup Ermenistanlı milletvekili de konuyla ilgili olarak Alman Parlamentosu’na bir mektup gönderecek. Mektupta Dresden’de meydana gelen yabancı düşmanlığına dikkat çekilecek. Semper Opera Ball, Avrupa’da Almanca konuşulan bölgedeki en büyük klasik müzik etkinliği. Etkinlik, 2006 yılından bu yana, Dresden’deki Semper Opera Binası’nda 2.500 konuk önünde sahneleniyor ve ünlü binanın önünde 15.000 kişi toplanıyor. Etkinlik, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından da izleniyor.

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