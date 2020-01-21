Azerbaycanlı birtakım üst düzey yetkililer, Bakü’de Ermenilere yapılan katliamın planlı olduğunu doğruladı

Ocak 1990’da Bakü’de Ermenilere uygulanan planlı katliamlara Ermenilerin yanısıra Rus ve diğer halkların temsilcileri de tanıklık ettiklerini anlattı. Üstelik Azerbaycanlı birtakım üst düzey yetkililer de yaptıkları konuşmalarda planlı katliamlar düzenlendiğini doğruladı.

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin eski birinci sekreter Abdulrahman Vezirov, basına verdiği demeçlerden birinde Bakü’de Ermenilere karşı katlıamlar yapıldığını doğruladı. Vezirov’un konuşmasında Azerbaycan Halk Cephesi’ne yönelik suçlamalar seziliyor. 1989-1991 tarihlerinde Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesi’nin Başkanı olan Vaqif Hüseynov ise, Bakü’deki olayların “Azerbaycan Halk Cephesi” tarafından özenle hazırlandığını açıkladı.

Azerbaycan Halk Cephesinin farklı üyeleri de katliamlar yapıldığını kabul ederek bu eylemlerden Azerbaycan SSC iktidarının sorumlu olduğunu vurguladı. AHC eski üyesi Arif Yunusov ise, Bakü katliamının iktidara gelmeye çalışan Haydar Aliyev’in düzenlediğini söyleyerek, bu planlardan Moskova’nın da haberdar olduğunu ancak karışmamayı tercih ettiğini anlattı.

Azerbaycan Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Etibar Mamedov, 25 Ocak 1990 tarihinde Moskova’da Azerbaycan SSC daimi temsilciliğinde gazetecilere konuşurken, Bakü’de Ermenilere karşı uygulanan kırımların, seçimleri ipal etmek hedefiyle Azerbaycan hükümeti tarafından düzenlendiğini söylemişti. Azerbaycan merkezli haber sitelerinden birinde yayınlanan demeç kaydına göre Mamedov, 13 Ocak’ta saat 13:00’da Bakü’de Ermenilere karşı planlı kırımların başlayacağı haberini aldığını ve ASSC İçişleri Bakanı’na bu haberi ilettiğini, ancak ASSC iktidarının hiçbir önleyici adım atmadığını vurguladı.

Mamedov, “Ben şahsen tren istasyonunun yakınında iki Ermeninin öldürülmesine tanıklık ettim. Kalabalık toplandı, onlara benzin dökerek yaktılar. Olay yerinden 200 metre uzaklıkta Nesimi bölgesinin polis karakoluydu. Orada yaklaşık 400-500 iç işleri askerleri vardı. Polis arabaları yakılan cesetelerin 20 metre ötesinden geçiyordu, ancak kalabalığı dağıtmayı kimse denemedi bile” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’lı hukukçu Arzu Abdullayeva ile yazar Yusif Mamedoğlu da, Azerbaycan iktidarının katliamları görmezden geldiğini söyledi. Azerbaycan’lı kalabalıktan Ermenileri korumak için polise başvurduğunu anlatan Abdulayeva, polisten “bize karışmama emri verildi” cevabını aldığını ifade etti. Mamedoğlu ise, aynı taleple Komünist Partisi Merkez Komitesi’ni aradığını, ancak “kırsınlar” cevabını aldığını açıkladı.

Butün bu tanıklıklar, karşılıklı suçlamalar ve kendini aklama çabaları içerse de, Bakü’de Ermenilere uygulanan katliamların önceden planlanmış olduğunu ve Azerbaycan iktidardaki güçler tarafından bunlara izin verildiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/21/Azerbaycan-Bakü-Ermeni-katliam/174155

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