Paşinyan’ın Milan ziyaretinde Ermeni kilisesine giren Azerbaycanlı sözde blogger Parlamento seçimlerinde aday oldu

20 Kasım’da Milano Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Ermenistan Başbakanı’na sorular sorarken Azerbaycan’lı blogger olarak kendini tanıtan Ata Abdulayev Azerbaycan’da 9 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan’da gerçekleşecek olan Parlamento seçimlerinde aday oldu.

Onun adaylığı Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonunun resmi sitesinde kayıtlı gözüküyor.

Hatırlanacağı üzere 2019 yılının Kasım ayında resmi ziyaret için İtalya’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Milano Ermeni Apostolik Kilisesi’nde yerel Ermeni toplumun temsilcileriyle görüştü. Görüşme sırasında kiliseye giren bir Azerbaycan’lı blogger, Ermenistan Başbakanı’na hitap ederek savaşı durdurmayı talep etti.

Paşinyan’ın demokrat bir lider olduğundan dolayı ona başvurduğunu birkaç defa tekrar eden Azerbaycan’lı blogger, “Bu savaş bize lazım değil, biz demokrasi isteriz, biz vatanımızı, toprağımızı isteriz, topraklarımızı boşaltın ki ben Şuşi’mi, Hocalı’mı görebileyim” ifadelerini kullandı.

Yerel Ermeni toplumunun temsilcileri bu sözlere önce tepki verdi, ancak Paşinyan, bloggerin konuşmasına izin verilmesini isteyerek şöyle cevap verdi: “Bir Azerbaycan’lı olarak Ermenilerin bulunduğu bir Ermeni Kilisesi’ne girdiğinizi ve Ermenistan Başbakanı’na bir soru sorduğunuzu gördük. Şuna dikkat çekmek istiyorum ki bir Ermeni’nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir etkinlik alanına girerek ona soru sorabilmesi imkansızdır”.

Daha sonra Abdullayev’in aslında blogger olmadığını Azerbaycan’ın özel güvenlik servisi çalışanı olduğunu ve ülkenin başkenti Bakü’de yaşanan son muhalif protestoların dağıtılmasına katıldığını öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/20/Paşinyan-Milan-Ermeni-Azerbaycan-Parlamento/174081

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