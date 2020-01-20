Opera alanında skandala sebep olan Ermeni karşıtı Azerbaycanlı şarkıcı Ermeni yapımı saat taşıyor

Son zamanlarda oper sanatında skandal bir olaya sebep olan ve Ermeni düşmanlığını dışa veren Azerbaycanlı opera şarkıcısı Yusif Eyvazov hakkında gazeteceiler makaleler yazmaya devam ediyor.

Yusif Eyvazov’un çirkin hareketine birçok sanatçıdan tepki geldi ve tepkiler gelmeye devam ediyor. Ancak gazeteciler başka bir detaya dikkat ettiler.

2016 yılında eşi yine opera sanatçısı olan Anna Netrebko ile çekilen bir fotoğrafta Azerbaycanlı opera şarkıcısı Yusif Eyvazov’un elinde Ermeni yapımı bir saat gözüküyor.

Basın toplantı sırasında çekilen bu resimde sanatçının elindeki IceLink markalı altın saat açık bir şekilde görünüyor.

IceLink şirketi Ermeni kuyumcular Andy ve Syuzi Soğoyanlar tarafından kurulmuş bir şirkettir ve altın saatler üretiyor.

Demek Ermeni sanatçıyla beraber sahneye çıkmaktan rahatıs olan Eyvezov Ermeni yapımı kol saati kullanmaktan rahatsız olmuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/20/Opera-Ermeni-Azerbaycanlı/174074

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