Mısır, İskenderiye Sinagogunu restore ederek açtı

Mısır, İskenderiye Sinagogunu restore ederek açtı

İsrail’in kurulduğu 1948 yılından bu yana antisemitizm yüzünden neredeyse tüm Yahudi cemaatini göçle kaybeden Mısır’da, 1940 öncesi 80 binden bugün sadece 20 Yahudi kaldı.

Mısır Turizm Bakanı Khaled al Anany geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törenle Mısır’ın İskenderiye’deki Elyahu Hanavi Sinagogunu yaklaşık 25 yabancı diplomatın da hazır bulunduğu bir törenle açtı.

Yüzyıl evvel İskenderiye’deki zengin Yahudi kültürünün odak noktası olan tarihi sinagogdaki törende maalesef sadece üç Yahudi vardı.

Sinagogun tamirat tadilat projesi iki yıl sürdü ve yaklaşık olarak dört milyon dolara mal oldu. Sinagogda hepsi tarihi olan 50 Tevrat parşömeni ve bazıları 15. yüzyıldan kalma büyük bir Yahudi din kitapları koleksiyonu bulunuyor.

İskenderiye sinagogunun açılış haberini makalelerine konu yapan İngiltere’nin The Times gazetesi, Mısır’ın yakın Yahudi tarihinin acı olaylarını örtbas etmekle suçlandı.

Gazetenin, “Yahudiler 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Mısır’ı terk etti” ifadesini nedenini söylenmeden kullanması eleştirilere neden oldu. İngiltere’de basını takip eden UK Media Watch kurumu, The Times dergisi hakkında rapor hazırladı ve ulusal basın kurumlarına şikayette bulunacağını belirtti.

İsrail basını ise, sinagogun restore edilmesinin arkasındaki sebebi, geçmişle bir yüzleşmeden öte son yıllarda terör yüzünden zor durumda olan Mısır turizmini bir canlandırma girişimi olarak açıkladı.

Şalom Gazetesi

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