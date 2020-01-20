Kayıp Süryani çiftin oğlu: Kaçırıldıklarını söyleyen tanıklar var

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in, Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Hurmuz Diril ve babası Şimoni Diril’den 11 Ocak’tan beri haber alınamıyor. Remzi Diril, tanıkların ifadesine göre anne ve babasının kaçırıldığını söyledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Hürmüz Diril ve Şimoni Diril ile ilgili konuşan oğulları İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, tanık ifadelerine göre anne babasının kaçırıldığını söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Diril, “Arama çalışmalarını bırakmasınlar” dedi.

Konuya ilişkin Tükenmez Haber’e konuşan Remzi Diril, anne ve babasıyla en son 7 Ocak’ta görüştüğünü 11 Ocak’tan beri de kayıp olduklarını fark ettiklerini söyledi. Diril, tam olarak ne zaman kaybolduklarını ise bilmediğini söyledi.

Anne ve babasının yaşadıkları yerde herhangi bir tehdit aldıklarına dair duyumları olmadığını söyleyen Diril, ‘Şüphelendiğiniz biri var mı’ sorusuna “Şu anda bilmiyoruz, herkes olabilir” yanıtını verdi.

“Tanıkların kaçırıldıklarına dair ifadeleri var”

Çiftin kaçırıldığını iddia eden tanıklar olduğunu söyleyen Diril, “Tanıkların anlattığına göre, annemle babamı örgüt götürmüş. Tanıkların bu yönde ifadeleri var” dedi.

Remzi Diril, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve bu nedenle çok bilgi alamadıklarını söyledi.

“Kim veya kimler kaçırdıysa aynı yere bıraksınlar”

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı, anne ve babasını kaçıranlara çağrıda bulunarak “Bir an önce bulunmalarını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kim veya kimler kaçırdıysa aynı yere bıraksınlar istiyoruz. Sağ selamet bekliyoruz onları” şeklinde konuştu.

“Arama çalışmalarını bırakmasınlar”

Arama çalışmalarına dair bilgi veren Diril, “Arama çalışmalar devam ediyor. Ama coğrafi nedenlerden ötürü çalışmalar zor ilerliyor. Bulunana kadar arama çalışmalarını bırakılmasınlar” dedi.

Valilik: Arama çalışmaları sürüyore

Şırnak Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekât timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklamıştı.

Valilik açıklamasında “Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir” dendi.

Tükenmez Haber

Independent Turkce

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