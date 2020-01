Hristiyan Olmanın En Zor Olduğu Ülkeler Açıklandı

Her gün dünya genelinde 8 Hristiyan inançları nedeniyle öldürülüyor. Her hafta 182 kilise saldırıya uğrarken, her ay 309 Hristiyan haksız yere tutuklanıyor. Open Doors Kuruluşu, Hristiyanların inançları nedeniyle en fazla zulüm gördüğü ilk 50 ülkeyi, 2020 Dünya İzleme Listesi’nde bildirdi.

İsa’yı İzlemenin En Zor Olduğu Ülkeler

1) Kuzey Kore

2) Afganistan

3) Somali

4) Libya

5) Pakistan

6) Eritre

7) Sudan

8) Yemen

9) İran

10) Hindistan

İlk 50 ülkenin dışında kalan Meksika, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi 23 ülkede zulüm gören Hristiyanların sayısı 50 milyon iken, listede yer alan 50 ülkede şiddetli zulme maruz kalan Hristiyanların sayısı ise, 260 milyon. Geçen sene 40 ülkede Hristiyanlar çok yüksek seviyede zulme maruz kalırken, yeni yılda bu sayısı 45 ülkeye yükseldi.

Open Doors, 1992 yılından itibaren dünya genelinde Hristiyanların yaşadığı zulümleri izliyor. Kuzey Kore, 2002 yılından günümüze kadar takip ediliyor ve 18 yıldır ilk sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, Hindistan ilk kez ilk 10’a girerken, Çin 43. sıradan 27. sıraya yükselmişti. Bu yükseliş yeni yılda da devam etti ve 2020’de 23. sırada yer aldı. Çin’deki Hristiyanlar, Komünist Parti tarafından sürekli zulme uğruyor.

Geçen yıl kiliselere yapılan saldırılarda da ciddi artış yaşandı. 2019 yılında, dünya genelinde kiliselere 1847 saldırı düzenlenirken, 2020’de bu sayı sadece Çin’de 5.576’ya ulaştı.

Open Doors Başkanı ve CEO’su David Curry, ‘‘Çin hükümeti, 2019’da kiliselere yönelik saldırılardan neredeyse tek başına sorumlu. Politikaları nedeniyle Hristiyanlar benzeri görülmemiş şekilde cezalandırılıyor. Böyle devam ederse, dünya çapında insan haklarının en büyük ihlali Çin’de yaşanacak’’ açıklamasında bulundu.

Özellikle kadınlara odaklanan Open Doors, bireyler, aileler ve cemaatler üzerindeki sosyal ve resmi baskılar da dahil olmak üzere 6 kategoride zulümleri takip ediyor.

Hristiyanların en çok şiddet gördüğü kategoride ise, ülkeler birden değişiyor. Yukarıdaki listeden sadece Pakistan ve Hindistan kalıyor.

Hristiyanların En Çok Şiddet Gördüğü 10 Ülke

1) Pakistan

2) Nijerya

3) Mısır

4) Orta Afrika Cumhuriyeti

5) Burkina Faso

6) Kolombiya

7) Kamerun

8) Hindistan

9) Mali

10) Sri Lanka

Hristiyanların en çok şiddete maruz kaldığı ülkelerden beşi, Sahra Çölü ve Afrika savanı arasında kalıyor. Özellikle Fulani çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Afrika’nın en yüksek Hristiyan nüfusunun görüldüğü ülke olan Nijerya, genel olarak 12. sırada yer almasına rağmen, şiddet konusunda Pakistan’ın gerisinde 2. sırada yer alıyor ve inançları nedeniyle öldürülen Hristiyanların sayısında ise, 1. sırada.

Hristiyanların En Çok Hayatlarını Kaybettiği Ülkeler

1) Nijerya (1350)

2) Orta Afrika Cumhuriyeti (924)

3) Sri Lanka (200)

4) Demokratik Kongo Cumhuriyeti (152)

5) Güney Sudan (100)

6) Burkina Faso (50)

7) Mısır (23)

8) Pakistan (20)

9) Bilinmiyor (20)

10) Kolombiya (16)

Sri Lanka, geçtiğimiz yıl kiliselere ve otellere düzenlenen intihar bombaları nedeniyle 46. sıradan 16. sıraya yükseldi. En büyük ve en trajik sıçrama ise, geçen sene ilk 50’ye bile girmeyen Burkina Faso’da yaşandı. Düzinelerce rahip ve pastörün kaçırılıp, öldürüldüğü ülkede 200’den fazla kilise kapatıldı. Birleşmiş Milletler, yaklaşık 500 bin kişinin yerlerinden edildiğini tahmin ediyor. Afrika Stratejik Araştırma Merkezi, saldırıların 2017’den bu yana 4 katına çıktığını ve ölümlerin 2019’da yüzde 60 arttığını açıkladı. Burkina Faso’da hayatını kaybedenlerin 50’si ise, Hristiyan.

Hristiyanların kaçırılması, bu yıl yeni izlenen bir kategori oldu. Dünya çapında 1052 Hristiyan kaçırıldı. Bu kategoride ilk sırayı ise, 224 kaçırılma vakası ile Nijerya aldı. Nijerya aynı zamanda zorla evliliklerin gerçekleştirildiği, Hristiyanların evlerine ve iş yerlerine saldırıların düzenlendiği bir ülke.

Hristiyanların cinsel şiddete uğradığı 7 ülkeden 4’ü ise, Arap Yarımadası’nda bulunuyor. Bu ülkeler; Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dünya çapında 8.537 kayıtlı cinsel istismar vakası gerçekleşirken, Open Doors, bu sayının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylüyor. Çünkü birçok saldırı özel olarak gerçekleşiyor ve raporlara yansımıyor.

Kiliselerin En Çok Saldırıya Uğradığı ve Kapatıldığı Ülkeler

1) Çin (5.576)

2) Angola (2.000)

3) Ruanda (700)

4) Myanmar (204)

5) Nijerya (150)

6) Etiyopya (124)

7) Burundi (100)

8) Mali (100)

9) Pakistan (58)

10) Burkina Faso (50)

Kiliselere düzenlenen saldırılar ve zorla kapatılmanın yaşandığı vakalar dünya genelinde 9.448’e yükselirken, ilk sırada Çin yer aldı.

Orta Doğu’da ise, 5 Hristiyandan 4’ü şiddetli zulme maruz kalıyor. Özellikle Suriye ve Irak’ta Hristiyan nüfusu hızla azalıyor. Suriye, 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana Hristiyan nüfusunun yüzde 75’ini kaybetti ve geçen yıl tahmini olarak Hristiyan nüfusu 2.2 milyondan 744.000’e düştü. Irak ise, 2003 yılındaki Körfez Savaşı’ndan bu yana Hristiyan nüfusunun yüzde 87’sini kaybetti ve geçen yıl tahmini olarak Hristiyan nüfusu 1.5 milyondan 202.000’e geriledi.

2020 İzleme Listesi’ndeki tek iyi haber ise, 2.5 milyon Hristiyanın yaşadığı Etiyopya’dan geldi. Nobel ödülü kazanan Başbakan Abiy Ahmet’in yaptığı reformlar ile, artan mezhep çatışmalarına rağmen Etiyopya 28. sıradan 39. sıraya geriledi.

Türkiye Listede 36. Sırada

Listede Türkiye’deki Hristiyanlara karşı yapılan şiddet %22, Kilise hayatı ise %68 olarak belirtildi.

Türkiye’de yaşayan sonradan Hristiyan olanların genellikle ailelerinden, arkadaşlarından ve çevresinden baskı gördüğü ve genel olarak Hristiyanlara karşı şüphenin arttığı belirtildi.

https://haber.sat7turk.com/hristiyan-olmanin-en-zor-oldugu-ulkeler-aciklandi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...