Etiyopya’da festival sırasında oturma alanı çöktü: 10 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı

Etiyopya’daki büyük Ortodoks Hristiyan kutlaması sırasında oturma alanının çökmesi nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.

Etiyopya’nın kuzeyinde tarihi bir şehir olan Gondar’da, her yıl bir milyondan fazla insanın toplandığı Timkat olarak bilinen festival sırasında oturma alanı çöktü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 100’den fazla olduğu belirtildi.

Gondar Üniversitesi Hastanesi’nden iki doktor, binlerce kişinin ibadetçilerin kutsal sulara daldığını izlemek için bir araya geldiği Fasilides Hamamı’nda seyircilerin aniden hareket etmesiyle 10 kişinin öldüğünü söyledi.

Doktorlardan biri “Size şimdiye kadar 10 kişinin öldüğünü söyleyebilirim. Yaralananların sayısı 100 hatta 150’dir” dedi.

Ölü sayısı artabilir

Olay yerinden kaçan tanıklar, anlatılamayacak kadar çok yüksek sayıda insanın ezildiğini ve yaralı sayısının artabileceğini iddia ediyor.

Acil durum araçları kalabalığın bölgeye girmesi ve kurbanların hastaneye kaldırılması için mücadele etti. Ancak alan temizlendikten sonra festival yeniden başladı.

Başkent Addis Ababa’dan Timkat için Gondar’a seyahat eden Samuel Baheru, yapı çöktüğünde ve sedyelerde cesetlerin taşındığını izlerken Fasilides Hamamı’nın dışında olduğunu söyledi.

Baheru “Gürültülü bir ses duyduk ve sedyelerle gördüğümüz manzara hoş değildi. İlk başta eşim içeride olduğu için panikledim, ama sonra onu buldum ve festivale devam ettik” dedi.

Etiyopya, turizm endüstrisinin merkezinde yer alan Ortodoks Hıristiyan festivalleriyle ünlü. UNESCO, Timkat’ı geçen ay İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklemişti. Etkinlik için Etiyopya’nın dört bir yanından hatta yurt dışından büyük kalabalıklar her yıl bölgeye geliyor.

https://tr.sputniknews.com/afrika/202001201041169147-etiyopyada-festival-sirasinda-oturma-alani-coktu-10-kisi-oldu-100den-fazla-kisi-yaralandi/

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