Ermeni okulundan Emniyete, şimdi de otele dönüşen tarihi bina: Sanasaryan Han

Ermeni çocuklarının eğitimi için yapılan ancak devlet tarafından el konularak kullanımına izin verilmeyen Eminönü’ndeki Eski Emniyet Müdürlüğü binası Sanasaryan Han 5 yıldızlı otel oluyor

Deniz Gezmiş’ten Alparslan Türkeş’e, Aziz Nesin’den Nihal Atsız’a kadar pek çok siyasinin sorgulandığı ve işkence gördüğü Eminönü’ndeki eski Emniyet Müdürlüğü binası Sanasaryan Han 5 yıldızlı otel oluyor. Restorasyon ihalesini kazanan şirket, hanı 35 yıllığına otel olarak işletecek. Tarihi bina tabutluk namı ile de ünlü.

Nâzım Hikmet, Vedat Türkali, Ece Ayhan, Ahmed Arif, Ruhi Su gibi isimlerin de tutulduğu Sanasaryan Han, Mıgırdıç Sanasaryan tarafından 1895’te fakir Ermeni çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mimar Hovsep Aznavur’a yaptırılmıştı.

1915-1920 yılları arasında devlet tarafından el konulan Sanasaryan Han 1930’ların ikinci yarısından itibaren de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmıştı.

Kaynak: Ajanslar

https://www.dunyabulteni.net/guncel/ermeni-okulundan-emniyete-simdi-de-otele-donusen-tarihi-bina-sanasaryan-h458138.html

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