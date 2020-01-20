Ermeni halk oyunu Yarkhushta Festivali turistlerin ilgisini çekebilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni halk oyunu olan Yarkhushta Festivali, dünyada ilk olup cidden turistlerin ilgisini çekebilir. ‘Sputnik Armenia’ya konuşan Ermenistan Turizm Federasyonu Başkanı Mekhak Apresyan, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu festivalin pek önemli mesajı ve kültürel unsuru var. Ermeni dans sanatını tanıtan bu festival, sadece Ermenilerin değil yabancıların ilgisini de çekebilir. Bu festival küresel önem taşıyan bir festivale dönüşebilir.”

Mekhak Apresyan’a göre genel olarak festivaller, turizmin gelişmesinin önemli aletleri olur. Ermenistan Turizm Federasyonu Başkanının belirttiğine göre şarap, khorovats, dolma, dut, gata (kete) festivalleri gibi bazı festivallerimiz, zaten ülkedışında da tanınmış olmaya başladı ve özellikle bu festivallere katılmak için Ermenistan’a gelen turistler de oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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