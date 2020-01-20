Ermeni güreşçi finalde Azerbaycanlı güreşçiyi mağlup ederek altın madalya kazandı

Fransa’nın Nice şehrinde 18-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen uluslararası güreş turnuvasına Ermenistan’ı temsil eden 10 grekoromen güreşçi katılıyordu.

Ermeni güreşçilerden sadece Artur Aleksanyan 97 kg kategorisinde altın madalya kazandı. Final maçında ‘Beyaz ayı’ lakabıyla bilinen Aleksanyan Azerbaycanlı rakibine karşı zafer kazandı. Ermenistan takımından Rudik Mkrtçyan ve Karapet Çalyan ise 55 ve 77 kg kategorilerinde gümüş madalya kazandılar.

Üçüncü sırada yer alıp bronz madalyalara layık görülen Ermeni güreşçiler ise Gevorg Gharibyan (60 kg), Slavik Galstyan (67kg), Malkhas Amoyan (72kg) ve Ruben Gharibyan (82 kg) oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/20/Ermeni-Güreş-Azerbaycanlı/173998

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