Ekrem İmamoğlu’ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

Ekrem İmamoğlu’ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

Haberler.com- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden, 13 yıl önce gerçekleştirilen suikast ile öldürülen gazeteci Hrant Dink’i andı. İmamoğlu, “Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu paylaşımında, “Hrant Dink sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan, araştırmayı seven bir gazeteciydi. Tarihimiz ve ülkemiz açısından çok acı bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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