TİMAV, ilk imam hatip okulunun binasına taşındı (Özel Haber)

1951 yılında Konya’nın ilk imam hatip öğrencilerinin eğitim gördüğü ve aynı zamanda ilk Polis Mektebi olan tarihi bina, TİMAV’a kiralandı.

TİMAV’ın Genel Merkez binası, Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi’nden 5 ay önce taşınarak, Şemsi Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sokak’taki tarihi binaya taşındı. Konya’nın ilk Polis Mektebi ve aynı zamanda 1951 yılında ilk imam hatip öğrencilerinin bir dönem eğitim gördüğü tarihi bina, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)’a 10 yıllığına kiralandı. TİMAV’ın yeni binası, aynı zamanda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hemen yan tarafında bulunuyor.

ERMENİ LİSESİ’NDEN, İMAM HATİP OKULU’NA

Konya’nın tarihi açısından önemli bir geçmişe sahip olan bina, ilk olarak 1800’lü yıllarda Ermeniler tarafından yapıldı. Tarihi kaynaklara göre Ermenilere ait olduğu belirtilen bina, Cumhuriyet yıllarından önce Ermeni Lisesi olarak hizmet verdi. 1916 göçünden sonra boşaltılan Cananyonlar Ermeni Okulu’nda kısa bir süre eğitim faaliyeti devam etti. 1916 yılından sonra devlet hazinesine devredilen tarihi binanın 1923 yılına kadar kapısı kilitli kaldı. Tarihi bina, Cumhuriyet Hükümeti İstanbul Polis Mektebi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 1923 yılında, Konya Polis Mektebi olarak yeniden hizmete açıldı. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Konya Polis Mektebi’nde 8 yıl eğitim yapıldı. 1 Şubat 1924 yılında hizmete giren ve 12 devre halinde Emniyet Teşkilatı’na personel yetiştiren Konya Polis Mektebi, yeteri kadar öğretim kadrosu olmaması ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle 4 Mayıs 1931 yılında kapatıldı.

KONYA’NIN İLK İMAM HATİP OKULU

Polis Teşkilatı’nın 1931 yılında kapatılmasından sonra Polis Mektebi binası 20 yıl boş kaldı. Daha sonra Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca’nın Konya’ya kazandırdığı Merkez İmam Hatip Okulu projesi başladı. Okulun ilk temellerinin atıldığı sırada okula kayıt olan ilk öğrenciler, yarım dönemi bu binada okudular. Konya’nın ilk imam hatip öğrenimini gören öğrenciler daha sonra hemen yanlarında okulun binasının bir kısmının yapılmasıyla 1952 yılında yeni ve ana binalara geçtiler. Bu tarihten sonra yeniden boş kalan tarihi bina, hazineden alınarak, 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Konut olarak kullanılan binanın, 2016 yılında restore edilmesine karar verildi. 2017 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi binayı restore etti. İlk imam hatip öğrencilerin okul olarak kullandığı ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi binasına yakın olan tarihi bina geçtiğimiz aylarda TİMAV’a kiralandı. Alının bilgilere göre, tarihi bina TİMAV’a 10 yıllığına kiralandı.

Muhabir: Servet R. Çolak

https://www.anadoludabugun.com.tr/timav-ilk-imam-hatip-okulunun-binasina-tasindi-ozel-haber-105854

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