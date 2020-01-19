Prof. Dr. İbrahim Öztek, “İhamlı Azerbaycan” nişanı ile ödüllendirildi

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel gelişmeye vermiş olduğu katkıları, Azerbaycan haklarının dünyada kollanması ve tanıtılması yönünde yapmış olduğu özel hizmetler nedeniyle “İhamlı Azerbaycan” nişanı ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Öztek’e “İhamlı Azerbaycan” nişanı ödülü, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel gelişmeye vermiş olduğu geniş ölçüdeki katkıları ve bu yöndeki hizmetleri, Karabağ ve İrevan/Erivan gerçeklerinin dünyaya duyurulmasında emeği, Ermenilerin Azerbaycan’a karşı giriştikleri soykırım olaylarını konferans, kitap ve yazılarıyla gerektiği şekilde duyurarak, bu yolda verdiği mücadeleler dolayısıyla verildi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, “İlhamlı Azerbaycan” ödülü verilmek üzere Hocalı Soykırımı anma günleri arifesinde Azerbaycan’a davet edildi. Ödülü, 26 Şubat günü Bakü’de Azerbaycan İrevan Devlet Dram tiyatrosunda Prof. Dr. İbrahim Öztek’in vereceği Hocalı Soykırımı konferansı ve Tiyatro Direktörü Dr. İftihar Piriyev’in yöneteceği soykırım ile ilgili tiyatro oyunu sırasında düzenlenecek törenle takdim edilecek. – İSTANBUL

Kaynak: İHA

https://www.haberler.com/prof-dr-ibrahim-oztek-ihamli-azerbaycan-nisani-ile-12831938-haberi/