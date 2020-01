Katledilişinin 13. yıl dönümünde Hrant Dink

En son Anna diye seslendiğini duydum. Yemek isteyeceği zaman Anna’ya seslenirdi. İşe dalmışım, aradan çok zaman geçmiş olamaz. 10 dakika…15 dakika… Bilemiyorum. Pencerem aralıydı. Silah sesleri duydum. Önce 1, 2, 3… Durdu. Sonra bir kez daha duydum.

Lüsyen Kopar, Hrant Dink’in Agos gazetesinden çalışma arkadaşı. Cinayet gününün tanıklarından.

O günü böyle anlattı. Oysaki ben ona henüz sorumu bile sormamıştım.

Yetvart Danzikyan ve Pakrat Estukyan ile röportaj için gitmiştim.

Yetvart Danzikyan ile sohbet ederken “Son günlerine aramızda en çok tanıklık eden Lüsyen oldu. İstersen onunla konuş” dedi.

Lüsyen Kopar, Danzikyan’ın da verdiği güvenle, kırmadı ve “olur” dedi.

“Hrant’ı sizden dinlemek istiyoruz.” Karşısına oturup kurduğum tek cümle bu oldu. Zaten sonra gerisi boğazıma düğümledi. Tek bir kelime daha çıkmadı ağzımdan. Soluksuz dinledim.

Anlatırken tüm kelimeleriyle bütün korku ve acıyı ortaya koyuyor, o güne beni de tanık ediyordu.

Bugün Hrant öldürüldü. Gözlerimle gördüm. Ancak bu sefer bir Ermeni’yi, bir gazeteciyi, Hrant’ı, değil. O gazete kağıdının altında kanlar içinde yatan insanlığı gördüm.

Öyle kalkıp acıyı diriltip, kimseyi rahatsız etmek niyetinde değilim. Ne var ki konuşulmadan olmuyor.

Hrant’ın acısı dipdiri ve hala taze bir şekilde ortada duruyor. Bu acının ağırlığını anlatacak kelime yok, ailenin ve arkadaşlarının yüreğini saracak kelime yok. Ancak paylaşabilirim, paylaşabiliriz.

O ağırlığı hafifletmek için bir nebze olsun hepimiz payımıza düşeni alabiliriz. Çünkü gazete kağıdının altında yatan o insanlıktan utanmak için hala geç değil.

O yüzden Lüsyen Kopar’a kulak verelim. Agos gazetesinin önünde adaleti bekleyen o insanlığın ruhunu dinleyelim.

Kopar, Hrant ile sadece 11 ay çalışmıştı. Ancak 11 ayın neredeyse her gününü birlikte geçirdi.

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in tavsiyesiyle işe başladığını söyleyen Kopar, “Duyuyordum ismini ancak daha evvel tanışmamıştım. Rakel Hanım’ın tavsiyesiyle geldim. Kapıda ayaküstü görüştük, ‘Hemen işe başla’ dedi. Başladım” diye anlattı.

Cinayet gününü anlatan Kopar, “Beraber toplantıya girmiştik. Cuma günleri rutin olarak öğle saatlerinde bir toplantı yapardık. Gazete çıkardı ve biz onun üzerinden yorumları alırdık. Her birimize sordu teker teker ‘neler yaptık?’ diye. Onun yanında küçük bir televizyon durur ve her Cuma o televizyon açık olurdu. At yarışına bakar. O gün bir taraftan gözü at yarışına kayıyor, bir taraftan bize. Arkadaşlardan biri dedi ki, ‘Baron Lüsyen de at yarışı oynuyor.’ Şöyle bir döndü baktı bana. Ben de papaz eşiyim. ‘Çok seviyorum, babadan alışkanlık’ dedim. Toplantıda gülüştük, bitirdik” dedi.

Toplantıdan sonra odasına döndüğünü söyleyen Kopar, Hrant’ın sesini son kez duyduğu o anları anlattı:

Anna diye seslendi. Anna mayriğimiz. Bize yemek, çay verir. Anna diye seslenince yemek istediği anladım. İşe dalmışım. Silah sesi duydum. 1, 2, 3… Durdu. Sonra bir kez daha patladı. Belki daha 10-15 dakika geçmemiş, anlamadım.



Yan odadan kızlar bağırdı ‘ay’ dedi. Onlar o taraftan koştu, ben bu taraftan. Aşağıya indik. Tuttular beni. Kadınları içeriye aldılar. Ben duramıyordum. ‘Bırakın, iyiyim’ diye bağırdım.



Yanına gittim, kan fışkırıyordu hala. Çevirmek istedim ama ne göreceğimden korktum. Kurşun gözünden mi çıkmıştı, ağzından mı? Yanlış bir şey yapmaktan korktum.

Lüsyen, yaşadıklarını anlatırken, o şokun içerisinde ne kadar yalnız hissetiklerinden bahsetti:

Duyan arkadaşlarımız Agos’a gelmeye çalışıyordu. Daha polis barikatı çekilmeden Baron Pakrat (Estukyan) geldi. Ben ilk defa o zaman gördüm Pakrat Estukyan’ı, bağırıyordu. Çok öfkeliydi ve bağırıyordu; ‘Şimdi rahatladınız mı?’



Sarkis Seropyan inmişti aşağıya, nutku tutulmuştu. Adamcağız konuşsa, bana bir şeyler dese diye bekliyorum. Ne derse yapacağım. Tek bir kelime söyledi sonra; ‘Montumu getir.’



Kendi kendime sordum ‘Biz yalnız mıyız?’ diye. Bir kadın yolların kapandığını söyledi. ‘Şimdi yürüyecekler’ dedi. Tarif edilemez bir şey. Bir anda yalnız olmadığını ve seni anlayan insanların olduğunu anlıyorsun.



Sesler uzaktan duyulduğu zaman diyorsun ki, ‘boşuna ölmemiş.’ O zamana kadar anlamıyorsun bile. Gerçekten zor şeyler yaşadık.

Hrant ile geçirdiği kısa sürede birlikte güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Kopar, “Hiç bana sen diye hitap ettiğini hatırlamıyorum. Oysa o kadar yeteneksizdim ki geldiğimde. Onların yanında o kadar hiç kalıyorsunuz ki sizin bitirdiğiniz üniversitenin bir önemi kalmıyor. Ben Erivan Devlet Üniversitesi’ni bitirmiştim; zannediyordum ki Ermenice’yi iyi yaparım. Ancak Seropyan’ın bilgisi, Baron Hrant’ın bilgisi o kadar çoktu ki. Bu insanlar benim idollerim. Ben onların yanına geldim ki onlardan bir şeyler öğreneyim” ifadesini kullandı.

“Beni ayağımdan vurmayacaklar, beni tam buramdan vuracaklar”

Hrant’ın öldüğü gün yayımlanan ve son yazısı olan Güvercin Tedirginliği’nin hikayesini anlatan Kopar, “Hayattaki en büyük pişmanlıklarından biri neydi deseniz; Güvercin Tedirginiliği’ni yazmadan evvel (Hrant Dink’in yayımlanan son yazısı) toplantıdan bize sordu ‘yazayım mı?’ diye. Ben ‘evet’ diyenlerdendim. Şimdi bunun bana senin için zor bir şey olduğunu söyleyeceksiniz. Ben ona ‘evet’ demeseydim de yazacaktı. Sana soruyor ‘neden’ diye. Cevabın onu tatmin etmiyorsa yazıyor. Son 2 makaleyi konuşurken Baron dedi ki, ‘Beni ayağımdan vurmayacaklar, beni tam buramdan vuracaklar (başını gösteriyor).’ Vurulduğu anda dedim ki; Tam da dediğin yerden vuruldun” diye konuştu.

Kopar şöyle devam etti:

Biz aynı semtte oturuyoruz. Ofisten çıktığımız zaman ‘iyi akşamlar’ diyorum, kayboluyor. Düşünüyorum, bir saniye içinde nasıl kayboluyor. Sonra ölünce anladım ne olduğunu. Öldükten sonra da tehditler sürmeye devam edince ve gerçekten ölümü hissedince farkettim. İnsan arasına karışıyorsun. Hemen caddeye çıkıyor ve kalabalığın arasına karışıyor.

Kopar, Hrant için en büyük üzütünlerinden birini şöyle anlatyor: