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Katledilişinin 13. yıl dönümünde Hrant Dink

2020-01-19

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde 13 yıl önce bugün katledilen Dink, düştüğü yerde anılacak. Dostları bir kez daha buluşarak katilleri unutmadıklarını haykıracak. Çalışma arkadaşları o “kara günü” ve Dink’i anlattı

Melike Çapan @melikecapan

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Hrant ile 1996 yılında tanışan ve şimdilerde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni görevini üstlenen Yetvart Danzikyan, gazetenin kuruluş aşamasında yer aldı.

Anna Turay, Luis Bakar, Sarkis Seropyan ve Hrant Dink gibi isimlerle birlikte çalışmaya başlayan Danzikyan, Hrant ile tanıştığı anı anlattı:

Gazete Dolapdere’de bir hanın içinde küçücük bir odadaydı. Daha o zaman Agos çıkmamıştı. Orada tanıştık Hrant’la. Başladık toplantılara. Tabi zamanla anlıyordunuz ekibin motor gücü Hrant Dink. İsmi de Fırat’tı aslında. Bazen telefonları açarken ben Fırat derdi. İlk başta biraz kafamız karışırdı, ama daha sonra anladık tabi nedenini.

“Biz hepimiz Türkiye’de Ermeni düşmanlığın kökenlerine inmek ve bu düşmanlığın nasıl üretildiğini topluma göstermek istiyorduk. Türkiye’deki büyük toplumla diyalog içinde olmak istiyorduk” diyen Danzikyan, Agos’un Türkçe yayımlanma kararını anlattı.

Hrant’ın tüm enerjisini gazeteye verdiğinden bahseden Danzikyan, “İşi gücü bırakıp tek bu işe soyunan Hrant’tı aramızda. Anna Turay ile Cengiz Turan’ın başka bir çalışma ofisleri vardı. Luis Bakar aynı zamanda avukatlık yapıyordu. Bir Sarkis Seropyan ile Hrant Dink ikisi beraber bodoslama bu işe daldılar ve bütün vakitlerini bu işe verdiler. Biz gittiğimizde Hrant’ı bazen çok bunalmış, yorulmuş görebiliyorduk” dedi.

Çarşamba günü baskıya giden Agos gazetesi, yayın hayatına başladığı günden beri perşembe günleri yayımlanıyor.

Danzikyan çarşamba günü yapılan toplantılarda haber münakaşalarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Danzikyan, “Hrant kendine göre bir tarz tutturuyordu. Daha profesyonel gazeteciler ‘ya bu böyle olmaz’ derlerdi, ama Hrant dediğini yaptırırdı bir şekilde. Agos biraz patavatsızlık yapmaya çalışan bir gazeteydi. Çünkü o güne kadar Ermeni basını çok dikkatli bir dil kullanıyordu. Aslında biliyorlardı, biz o yolu açarken de sağı solu da biraz genişletmeye çalışıyorduk. Bunu da Hrant yapıyordu daha fazla. Hrant ile çalışmak böyleydi; zor, yorucu ve zevkli bir süreç” diye anlatıyor.

“Düşmanlık meselesinin köklerine inmek istiyordu”

“Hrant girilmemiş bir dünyanın içine girmişti” diyen Danzikyan, “Ermeni basını 1940-50’lerde biraz bu dünyaya girmişti, ama o dönemi hatırlayan kimse de kalmamıştı. Tek parti döneminde çıkan gazetelerin bir kısmı kapatılmıştı. Kapatılan gazetelerin yazarları Zaver Biberyan, Aram Pehlivanyan gibi isimler sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. Yakın tarih açısından ilk kez böyle bir şey deneniyordu. Hrant’ta bu işin hevesini görebiliyorduk. Bir süre sonra artık televizyonlara çağrılmaya başlanmıştı. Hrant da gidiyordu. Hrant’ın en büyük ideallerinden bir tanesi şu düşmanlık meselesinin kökenlerine inelim ve Türkiye’deki Ermenilerin başına ne geldiğini bu ülkedeki insanların anlamasını sağlayalım. Birinci buydu. İkincisi Türkiye ile Ermenistan ilişkisinin yeniden kurulmasını sağlamaktı” diye konuştu.

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“Hrant’ı hem Ermeniler, hem Türkler, hem milliyetçiler anladı”

Danzikyan, Hrant’ın tüm konuşmaları ve yazılarında Ermeni düşmanlığının üzerine gitmek ve bunu artık çözmek için tüm enerjisini kullandığını anlattı:

Zaten kendisi de heyecanlı biriydi. Hiçbir zaman soğukkanlı bir tavır göremezdiniz. İnsanlara karşı da sıcakkanlı olduğu için gazeteciliği de öyle oldu. Bu sıcakkanlılık hem çok hızlıca tanınmasını sağladı hem siyaset meydanı gibi programların aranan ismi olmasını sağladı. Bu sayede de Hrant tanınır oldu. Yoksa Agos’un büyük bir tirajı yoktu. Hrant’ın asıl tanınmasını sağlayan yaptığı konuşmaların kalplere dokunmasıydı. Hrant konuştuğu zaman konu bir anda çok insani boyut kazanıyordu. Devletin politik resmi söylemleri tuzla buz oluyordu. Hrant öyle birisiydi.

Danzikyan, “Hrant’ın televizyonlarındaki söylemlerinden bunu çözebilecek birisi olduğu, mesafe varsa o mesafeyi kapatacak birisi olduğu hızla anlaşıldı. Bu konuyu biri çözebilecekse aslında bu kişi Hrant’tı. Onu hem Ermeniler, hem Türkler, hem milliyetçiler anlamıştı. Devlet içinde örgütlenmiş karanlık gruplar anlamıştı. Herkes anlamıştı. Ben biraz da Hrant’ın bu yüzden öldürüldüğünü düşünüyorum” diye konuştu.

“Ailesi tüm ağırlığını yaşamışken bizim bir şey söylememizin önemi yok”

2007 yılında bir gazetec,i genel yayın yönetmeni olduğu gazete binasının önünde başından ve ensesinden vurularak öldürüldü.

En son 90’lı yılların karanlığında bırakılan günler geri gelmişti. Yetvart Danzikyan’a böyle bir cinayetin Hrant’ın başına gelebileceğini düşünüp düşünmediğini sordum.

Danzikyan içinde bulunduğu çelişkili durumun cevabını böyle açıklıyordu:

Hrant’ın hedef olacağını düşündüm ve düşünmedim. İkisi birden. Düşündüm; Hrant’ın başında bir bela dönüyordu. Düşünmedim, biz gazeteciler bir siyasi cinayet olacaksa mutlaka devletin bir şekilde işin içinde olacağını biliriz.

Çünkü bizim tüm siyasi cinayetlerimizin arka planına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Abdi İpekçi’den tutun da Uğur Mumcu’ya kadar. Şu ya da bu oranda. Bazen tamamen bazen de kısmen.

Devlet bir şekilde bundan haberdar olabilir, devlet içinde kontrgerilla diyebileceğimiz bir kısım bu işe bulaşmış olabilir. Dolayısıyla bir siyasi cinayet olacaksa devletin bu işin içinde olacağını ben kendi adıma bildiğim için ve devletin de böyle bir şeye kalkışmayacağını düşündüğüm için düşündüm ve düşünmedim. 

Düşündüm, evet böyle bir şey olabilir. Düşünmedim, çünkü devlet böyle bir işe kalkışmaz. Açıkçası bu çok yanlış bir düşünceymiş. Devlet bize öğretti: Güvenmeyin, biz her zaman bu işin içindeyiz.

Biz de bunu çok acı bir şekilde test etmiş olduk. Cinayetle ilgili dosyalar açılınca da bu düşünce ne yazık ki tersten doğrulanmış oldu. Bakıyoruz ki gerçekten devletin içinde olduğu bir cinayetmiş bu.

Ölümünü haber aldığı ana ilişkin ise Danzikyan, “CNBC-e’de çalışıyordum o zaman. Bütün televizyonlar alt yazı olarak geçti. Önce ‘yaralı’ diye, çok kısa bir süre sonra da ‘öldü’ diye geçti. O günü anlatmak istemiyorum. Çok ağır bir gündü hepimiz için. Zaten ailesi bütün ağırlığını yaşamışken bizim bir şey söylememizin bir önemi yok” dedi.

Danzikyan, dava sürecine dair bir beklentilerinin olup olmadığına ilişkin olaraksa şöyle konuştu:

Beklentimiz olmalı. 13 yıl oldu hiçbir yere gitmiyor ama avukatlar ve hak savunucular olarak ve tabi gazete olarak biz bunu sürdürmemiz gerekiyor. Son ana kadar hak talep etmek gerekiyor. Bunu da şuradan görebiliyoruz, Dink ailesi avukatları ısrarla kamu görevlilerin yargılanmasını talep ettiler. Bir sürü talep ve gelişmelerden sonra kamu görevlileri 2016’da yargılanmaya başladı.

Düşünün 2007’de başlayan bir davada 9 sene sonra kamu görevlileri yargılanmaya başlandı. Zaten biz cinayetten 3-4 günden sonra kamu görevlilerinin bu işin içinde olduğunu anlamıştık. Sadece biz değil. Birçok kişi anlamıştı. Muhuttin Zenit ile Erhan Tuncel’in telefon konuşmasından tutun da dava dosyasında ortaya saçılan bütün bilgiler kamu görevlilerinin bu işin içinde olduğunu ortaya koymuştu.  

Dolayısıyla bu konuda gidilebildiği yere kadar gidilmeli. Devlet bu konularda hep böyle söyler; ‘Gidilebildiği yere kadar gidileceğiz’ der, ama hiçbir yere gitmez. Çünkü gittiği yerde kendisiyle karşılaşacaktır. En azından avukatlar, gazeteciler ve hak talep edenler gidilebildiği yere kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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Pakrat Estukyan / Fotoğraf: Independent Türkçe

Agos gazetesi Ermenice sayfalar sorumlusu Pakrat Estukyan, Hrant ile 20’li yaşlarda tanıştığını anlattı.

Estukyan, “O dönemde arkadaş olduğumuz söylenemez. Hrant’ın Marmara gazetesinde Çutak imzasıyla kitap eleştirileri yazdığı dönemde biraz daha yakınlaştık” dedi.

Hrant’ı gözü kara bir insan olarak tanımlayan Estukyan, “Benim çekineceğim bir sürü şeyde o tavrını daha net ortaya koyabiliyordu. Ölümünden sonra ben çekinmenin kimseye bir fayda getirmeyeceğine kanaat getirdim” ifadesini kullandı.

Hrant ile birlikte çalışmaktan ziyade sosyal hayatta paylaşımları olduğunu dile getiren Estukyan, “Benim Agos’ta çalışmam Hrant’ın ölümünden sonraya denk geliyor. Birkaç defa benden belirli konularda yazı istemişti. Yazılar yazıp gönderdim Agos’a, ama birlikte çalıştığımız anlamına gelmiyor bu. Sosyal hayatta da temaslarımız oluyordu. Her ikimizin çocukları da aynı çocuk korosundaydı. Dolayısıyla o etkinlikler çerçevesinde de yan yana gelişimiz çok olmuştu. En yoğun Agos’un kuruluş aşamasında ne yaparız diye çok konuştuk. Deneyeceği şey yenilikti. Türkçe basılan Ermeni gazetesi çıkarmak istiyordu. Bu bizim cumhuriyet tarihimizde olmayan bir şeydi” dedi.

Hrant’ın derdinin sadece herkesin okuyabileceği Ermenice bir gazete olmasını istediğini söyleyen Estukyan, şöyle anlattı:

Derdi şuydu: Herkes okuyabilsin bu gazeteyi, sorunlarımızı herkese duyuralım. Şöyle bir gerçek vardı ki, Ermenilerin arkasından herkes kendi kavmince atıp tutuyordu, ama kimse Ermenilerin ne dediğini duymuyordu.

Agos’u çıkararak bunun olmasını sağlamak istiyordu. O bağlamda da Agos’un yayın hayatı döneminde benden birkaç defa özel olarak yazı istedi. 

Fakat ölümüne yakın süreçte de sık sık görüştük. Çok sık ziyaret ediyordum Agos’u. Hrant’ın o kaygılı halini hiç unutmuyorum. Ben de hep o hali anımsanıyor.

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 “Hrant’ın başı belada”

Estukyan, ölümünden birkaç gün önce bir araya geldiklerindeki konuşmalarını anlattı:

Beni en çok hatırladıkça da huzursuz eden şey, ‘Pakrat, kendi canımdan hiç korkmuyorum, ama oğlum üzerimden tehdit etmeye başladılar. Bundan çok korktum’ dedi.

Hrant duruşmalarından birinde Veli Küçük’ü görünce de çok tedirgin olmuştu. Etrafındaki ağın nasıl küçüldüğünü, çemberin nasıl daraldığını somut olarak hissediyordu.

18 Ocak gecesi yani Hrant’ın öldürülmesinden saatler önce Estukyan arkadaşlarıyla Kurtuluş’ta köşe başında ettikleri sohbeti hatırladı ve tek bir ortak kaygılarının olduğunu söyledi: Hrant’ın başı belada.

Hrant’ın ölüm haberini Ankara’daki bir arkadaşının telefonuyla öğrenen Estukyan, hemen Agos’a gittiğini söyledi ve o günü anlattı:

Agos’ta korkunç bir panik havası hakimdi. En hakim olan şey şoktu. Hrant halen kapının önünde yatıyordu ben geldiğimde. Kalabalık birikmişti. Yukarıda bir panik havası, ağlayanlar, titreyenler… Biri balkona çıkmış beline kadar sarkıyordu, onu içeriye almaya çalışıyordum. 

O gün on binlerce kişi toplandı, yürüdü. İlk kez duyduğumuz bir şey vardı: Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni.

Meydan okumanın sloganı oldu bu. Onun arka planında yatan şuydu: Hrant’ı Ermeni olduğu için öldürdünüz.

Hrant’ı anlamak, dayanışmak için değil. O zamana kadar devletin sistematik olarak yarattığı şeytanlaştırmaya, ötekileştirmeye karşı meydan okumaydı.

Estukyan, bana Hrant için son sözlerini söylerken arkadaşına da bir kez veda ediyordu:

Hrant bir direniş sembolü oldu. Hrant, hayattayken meramını anlatamadığı bir sürü şeyi ölümüyle anlattı.

Independent Türkçe 

https://www.independentturkish.com/node/119631/haber/katledilişinin-13-yıl-dönümünde-hrant-dink

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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