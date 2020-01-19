Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor

Burak Ortahamamcilar

19 Ocak 2007’de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13’inci yılında Türkiye ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.

İstanbul’da her yıl olduğu gibi, Hrant Dink’in suikaste uğradığı Osmanbey semtindeki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde saat 15.00’te anma töreni yapılacak.

Hrant Dink, pazar günü saat 12.00’de Balıklı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak. Anma öncesinde Bakırköy Surp Asdvadadzni Kilisesi’nde Hokehanikst duası gerçekleştirilecek.

İstanbul’da düzenlencek anma organizasyonları çerçevesinde bir de konser düzenlencek. Vomank grubu, pazar akşamı Beyoğlu Hancı Sahne’de Dink için bir konser verecek.

Cuma akşamı Sebat apartmanı üzerine Hrant Dink’in fotoğrafı üzerinde havalanan güvercinleri tasvir eden bir video yansıtıldı. Video 19 Ocak’a kadar Dink’in anısına yansıtılmaya devam edecek.

Hrant’ın Arkadaşları organizasyonu ise düzenlenen anma töreni için bir de ‘çağrı’ videosu yayınlandı.

Ankara ve İzmir’deki etkinlikler

Hrant Dink öldürülüşünün 13, yılında başkent Ankara’da saat 15.00’te Adakale Sokak’ta düzenlenecek bir törenle anılacak. Saat 16.00’da ise Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi, SES Ankara Şube Salonu’nda sinevizyon ve söyleşisi düzenliyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 19 Ocak Pazar günü 15.00’te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak.

ABD ve Kanada

Aktivist Zoravik grubu, 19 Ocak saat 19.30’da Harvard’da Boylston salonunda yer alacak bir anma töreni düzenleyecek. 2008 yapımı “İki Ulusun Kalbi Hrant Dink: Nouritza Matossian ile Görüşme” isimli Hrant Dink’in hayatını anlatan belgeselin gösterimi ile başlayacak törende daha sonra, Agos köşe yazarı ve tarihçi Dr. Ohannes Kılıçdağı ile interaktif bir konuşma gerçekleştirilecek.

Los Angeles’ta ise İstanbul Ermenileri Organizasyonu tarafından bir anma töreni düzenlenecek. Aktivist Garo Ghazarian, Hrant’ın Arkadaşları organizasyonu üyesi Tamar Nalcı, avukat Roy Arakelian, Agos yazarı Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik yerel saatle 18’de başlayacak.. Etkinlikte Estukyan’a “Hrant Dink Özgürlüğün Ruhu ve Adalet Madalyası” da teslim edilecek.

Hrant Dink Adına 19 Ocak’ta Kanada’da Montreal’de pazar günü sabah ayini sonrası İstanbul Ermenileri Kültür Derneği’nde can yemeği ve Sevan Değirmenciyan’ın “Hrant Dink’in mirası ve günümüz Türkiye’si” başlıklı konuşması olacak.

Avrupa’da düzenlecek anma etkinlikleri

İngiltere’nin başkenti Londra’da Surp Yeğişe Ermeni Kilisesi, pazar günü saat 18.00’de “Hrant Dink’in Hatırası: Acı Umuda Dönüşüyor” başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte Hrant Dink Vakfı’nın çalışmalarının yanısıra 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı da konuşulacak.

Almanya’da ise Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu’nda saat 20.30’da düzenlenecek anma etkinliğinde Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan kökenli müzisyenler sahne alacak. Maximillian Popp tarafından yönetilecek panelde ise Hrant Dink Vakfı’ndan Zeynep Taşkın ve Houshamadyan sitesinden Vahe Tachjian konuşmacı olarak yer alacak.

Avusturya’nın başkent Viyana’da ise aynı gün Surp Hıripsime Ermeni Kilisesi’nde Hrant Dink anısına bir Hokehankist ayini gerçekleştirilecek.

Hollanda Amsterdam’daki Surp Hoki Kilisesi’nde Nouritza Matossian’ın 2004-2007 yılları arasında Hrant Dink ile gerçekleştirdiği söyleşilerin video kayıtlarından oluşan ‘Hrant Dink; İki Milletin Kalbi’ belgeseli gösterilecek. Belgesel, 2008 Toronto Pomegranate Film Festivali‘nde İzleyici Ödülü’ne layık görülmüştü. Etkinlikte ayrıca avukat Onur Feyzioğlu ve Nor Zartonk’un kurucularından Sayat Tekir de konuşmacı olarak yer alacak.

Demirtaş’tan mektup: “Birileri senin Ermeni olmanı kendine dert ediyor”

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 13. ölüm yıldönümünde Hrant Dink için bir mektup kaleme aldı. Dink’in kurucusu olduğu Agos Gazetesi’nde yayımlanan mektupta Demirtaş Hrant Dink için “Birileri senin insanlığını görmüyor, Ermeni olmanı kendine dert ediyor.” ifadesini kullandı.

Diyarbakır İHD Şubesi’nde görev yaparken yaşadığı bir anısına yer veren Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden gönderdiği mektupta, “Tüm konuşmacıların evrakları gelince bir panel için Emniyet’e gitmiştik. Polis amiri evraklara şöyle bir bakıp “Bir Ermeni’yi de mi çağırıyorsun” demişti. Yüzünde bir küçümseme, belki de tiksinti ifadesi vardı. Öfkeden kulaklarıma kadar kızardığımı hissediyordum. Aramızda bir tartışma, bir kavga çıksa etkinliği yasaklayacak adam. Derin bir nefes alıp “O Ermeni’yi özellikle çağırıyoruz. Zamanınız olursa gelip dinleyin, belki siz de bir şeyler öğrenirsiniz” demiştim. Bu sözlerim üzerine, adam bana da iğrenerek bakmıştı. Birileri senin insanlığını görmüyor.” sözlerine yer verdi.

Türkiye Ermeni Patrikliği: “Hrant için adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz.”

Türkiye Ermeni Patrikliği pazar günü tüm kiliselerinde Hrant Dink için ayin düzenleyecek.

Patrikhane Sekreteryası imzasıyla yayımlanan açıklamada “Öldürülmesinin 13. yıldönümünde Hrant için adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde süregelen bu adalet arayışının vicdanları tatmin edecek şekilde artık sona ermesi gerektiği inancıyla, geciken adaletin adalet olmadığını bir kez daha hatırlatıyor ve bu davanın ülkemiz hukuk sisteminin yüz akı olacak şekilde sonuçlanacağına dair umudumuzu sürdürmek istiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Silahlı saldırı sonucu 2007’de hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada cezalar 2019 Temmuz’unda açıklanmış ve cinayete ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel’e 99 buçuk yıl, Ogün Samast’a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal’e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verilmişti.

https://tr.euronews.com/2020/01/19/hrant-dink-katledilisinin-13-y-l-nda-turkiye-de-ve-dunyada-cesitli-etkinliklerle-an-l-yor

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...