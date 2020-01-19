Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil

Agos gazetesinin kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında öldürüldüğü yerde anıldı.

Agos’un eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde, Dink’in vurulduğu saatte düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Hrant’ın Arkadaşları adlı grup ve aralarında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da bulunduğu çok sayıda CHP’li katıldı. Törende bulunan yüzlerce kişi adalet talebini bir kez daha tekrarladı.

Toplumsal Bellek Platformu’ndan Sertaç Ekinci ve Hrant’ın Arkadaşları adına Prof. Dr. Şebnem Korucu anme etkinliğinde birer konuşma yaptı. Fincancı konuşmasında, “Sözümüz var Hrant’a, yaralarımızı bilip de onarmak boynumuzun borcu. Yarın yüzleştiğimizde, küçük Eichmann’lar yalnızca emre itaat ettiklerinden dem vurup sıradanlaştırmaya çalıştığında kötülüğü, utanmak için geç değil, evet ama kötülüğü tanımalı ve sahiplerini bir bir ortaya koymalıyız. Hrant için, adalet için! Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig” ifadelerini kullandı.

Hrank Dink, 19 Ocak 2007’de Agos gazetesinin eski binası önünde vurularak öldürülmüştü. Cinayetin işlendiği tarihte 17 yaşında olan zanlı Ogün Samast cezaevine gönderilmiş, Samast’la polis memurlarının çekildiği fotoğraf infial yaratmıştı. Azmettiriciler olarak gösterilen Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de birkaç gün içinde yakalandı.

Ancak suikastin perde arkasındaki birçok detay 13 yıl ve 102 duruşma sonra hala aydınlatılmayı bekliyor.

DHA / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Deutsche Welle

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