Ermeni Taburu Hrant Dink’i andı

Saygı duruşu ile başlayan törende Hrant Dink için askeri geçit töreni düzenlendi. Törende Şehîd Nûbar Ozanyan Taburu Komutanı Nûbar Melyonyan Ermenice ve Kürtçe konuşma yaptı.

Hrant Dink’i saygıyla andığını ifade eden Nûbar, “Hrant Dink yoldaşımız devrimci bir Ermeni’ydi. Katliamların ardındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için mücadele verdi. Türk devletinin tüm tehditlerine rağmen bu mücadelesinden asla vazgeçmedi. Türk devleti Paris’te de kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan’ı katletti. Yoldaşlarımız bedel ödemeden özgürlüğün kazanılamayacağını biliyordu. Devrimci arkadaşlarımız faşizme karşı asla boyun eğmediler. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Yolları yolumuzdur” dedi.

Ardından konuşan Nûbar Ozanyan Taburu üyesi savaşçı Sosin Serkîs ise şunları belirtti: “Hrant Dink şahsında tüm Ermenilere bir saldırı yapıldı. Hrant Dink’in mücadele ve direnişinden her zaman güç aldık. Hrant Dink ve şehitlerimizin intikamını alacağız. Türk devletini toprağımızdan çıkartacağız. Şehitlerimizin yolunda yürüyeceğiz.”

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