Patrikhane’den Hrant Dink ve Sevag Balıkçı cinayeti davaları hakkında açıklama — Gazete Karınca

HABER MERKEZİ – Öldürülüşünün 13. yıldönümünde Hrant Dink için “adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz” diyen Türkiye Ermeni Patrikliği, Dink için bu Pazar tüm kiliselerde ayin yapılacağını ifade etti. Patrikhane, Sevag Balıkçı davası için ise “Çıkan karar adalet özlemimizi bir nebze de olsa tatmin etmiştir” açıklamasında bulundu.

Türkiye Ermeni Patrikliği Hrant Dink ve Sevag Balıkç cinayeti davaları hakkında bir açıklama yayımladı.

Balıkçı davası için “Çıkan karar adalet özlemimizi bir nebze de olsa tatmin etmiştir” denirken, Dink davası için de “Öldürülmesinin 13. yıldönümünde Hrant için adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bu Pazar günü tüm kiliselerde Hrant Dink’in için ayin yapılacağı belirtildi.

Patriklik Sekreteryası imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

“24 Nisan 2011’de askerlik hizmetini ifa ederken trajik bir şekilde öldürülen Sevag Balıkçı davasında çıkan karar adalet özlemimizi bir nebze de olsa tatmin etmiştir. Bu karar, her ne kadar Sevag’ı geri getirmeye yetmeyecekse de suçun ve suçlunun tespit edilip adalet önünde hak ettiği cezayı alması ülkemiz hukuk sistemi açısından ümit vericidir.

“Bu sonucun alınması için uzun soluklu bir hukuk mücadelesi veren Sevag Balıkçı’nın ailesini, avukatlarını ve insan hakları örgütlerini tebrik ediyoruz. Bu sonuç bundan sonra bu ülkede ırkçı nefret cinayetleri işleyip bir şekilde cezadan kurtulacaklarına inanan kişi ve gruplar için caydırıcı bir örnek teşkil etmesi açısından çok kıymetlidir. Bu vesileyle Sevag Balıkçı’ya bir kez daha rahmet dualarımızı yineliyor, aile ve dostlarına Yüce Tanrı’dan teselli diliyoruz.

“Benzer bir adil kararı Hrant Dink cinayeti davasında da görmek umuduyla, öldürülmesinin 13. yıldönümünde Hrant için adalet talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde süregelen bu adalet arayışının vicdanları tatmin edecek şekilde artık sona ermesi gerektiği inancıyla, geciken adaletin adalet olmadığını bir kez daha hatırlatıyor ve bu davanın ülkemiz hukuk sisteminin yüz akı olacak şekilde sonuçlanacağına dair umudumuzu sürdürmek istiyoruz. Sevgili Hrant’ın ölüm tarihi olan 19 Ocak’ta bu pazar günü tüm kiliselerimizde merhumun ruhu için ayin ifa edilecektir. Bu vesileyle yaslı eşi Rakel Dink’e, evlat ve kardeşlerine başsağlığı dileklerimizi ve teselli dualarımızı yineliyoruz.”

https://gazetekarinca.com/2020/01/patrikhaneden-hrant-dink-ve-sevag-balikci-cinayeti-davalari-hakkinda-aciklama/

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