PATRİK HAZRETLERİ LAKİ VİNGAS’I KABUL ETTİ

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri, 17 Ocak 2020, Cuma, saat 15.00’te, Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan Vakıflar Meclisi Azınlık Vakıfları eski temsilcilerinden Laki Vİngas’ı, makamında kabul etti.

Sayın Vingas, Patrikhane’ye verdiği ziyaretle, Patrik Hazretleri’nin seçimini şahsen tebrik etmek istemişti.

Patrik Hazretleri, nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkürlerini sunarken, kendisinin azınlık cemaatlerine karşı göstermiş olduğu ilgiyi ve çalışmalarını takdir ettiğini vurguladı. Patrik Hazretleri seçim sonrası beliren olumlu atmosferin, Ermeni cemaatinin tarihteki yolculuğuna ve tabi ki diğer azınlık cemaatlerine de olumlu etkileri olmasını diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrik-hazretleri-laki-vingasi-kabul-etti/

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