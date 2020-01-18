“Hrant Dink Olalım; Barışın Cephesini Oluşturalım”

Hrant Dink Vakfı, 12 yıl boyunca yapılan anmalardan görüntülerin yer aldığı bir video yayınladı.

Hrant Dink Vakfı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 13. yılında geçmiş yıllardaki anmalardan kesitlerin yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda bugüne kadar yapılan anmalardan konuşmalara yer verildi. Videoda yer alan konuşmalardan bazıları şöyle:

Türkan Elçi: Biz bulanık gölleri olan bir ülkenin, sürekli temiz kalmayı inançla isteyen nilüferleriydik.

Gülten Kaya: Başka bir adalet yoksa, hayatın adaleti tutacak yakalarımızdan.

Maside Ocak: Hiçbir ölümü kabullenmeyeceğiz, ısrarla silahların susmasını ve sorunların konuşarak çözülmesini isteyeceğiz.

Sırrı Süreyya Önder: Madem katilleri tanıyoruz, gün katilleri ve çanak tutanları teşhir etme günüdür.

Halil Ergün: Adalet için daha çok yol almamız gerekiyor. Bu ülkede daha yıkılması gereken çok duvarlar var.

Murat Mungan: Kimsenin, kimsenin kanına susamadığı bir toplumda; kurban olmadan ve kurban vermeden yaşamak istiyoruz. Ağaca suya parka ormana herkesin ve her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü bir toplum olarak yaşamak istiyoruz.

Fethiye Çetin: Gelin Hrant Dink olalım barışın demokrasinin beraber yaşama kültürünün en geniş cephesini oluşturalım .

Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz.#HrantDink ’in öldürülmesinin 13. yılında 19 Ocak’ta #Adaleticin #Buradayiz pic.twitter.com/ohhHV6IoIM

— Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 16, 2020

Hrant Dink, yarın Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nın önünde saat 15.00’te anılacak. (RT)

bianet

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...