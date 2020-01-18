Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi

İspanya’nın başkenti Madrid’de çok sayıda Katolik, evcil hayvanlarını kiliseye götürerek kutsal suyla takdis ettirdi.

Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya’da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı.

Merasimden sonra kilisenin içinde hayvanların da kabul edildiği bir ayin düzenlendi.

1980’lerden beri İspanya’da dini bayram olarak kabul edilen bu günde Katolikler ayrıca bu güne özel üretilen geleneksel ekmeklerden satın alıyor.

Euronews

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