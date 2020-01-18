8 gündür kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: Hayatta olduklarını umuyoruz

HABER MERKEZİ – Şırnak’ta 8 gündür kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çifti için arama çalışmaları sürüyor. Anne ve babasını aramak için kente giden İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, “hayatta olduklarını umuyoruz” dedi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 65 yaşındaki Hurmuz Diril ve 71 yaşındaki Şimoni Diril’den 11 Ocak’tan beri haber alınamıyor.

Valilik yaptığı bir basın duyurusu ile kayıp çifti bulmak için havadan ve karadan arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Anne ve babasını aramak için Beytüşşebap’a giden İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, sekiz gündür somut herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’e konuşan Papaz Diril, “Hepimizin ifadesi alındı ve soruşturma gizli yürütülüyor. Şimdiye kadar öldüklerine dair bir ibareye rastlanılmadığı için hayatta olduklarını umuyoruz” dedi.

Diril, “Tek isteğimiz kimse kulaktan dolma bilgilerle haber yapmasın, bilgi kirliliği yaratılmasın, bu konuda insanlardan hassasiyet bekliyoruz. Biz kendi halinde yaşamak isteyen Keldani bir aileyiz. Biz de bu coğrafyanın bir parçası olduğumuz için bölgede yaşayan herkesin yaşayabileceği sıkıntıları biz de yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

15 Ocak’ta çiftin bulunduğuna dair bilgiler dolaşıma sokulsa da ailesi, Hurmuz ve Şimoni Diril’in henüz bulunamadığını duyurmuştu.

Zorla boşaltılan köylerden biri

Diril çiftinin yaşadığı Kovankaya köyü, devlet tarafından 1989’da boşaltılmıştı.

Köye 1992 yılında dört aile yerleşmişti, ancak 1994’te köy tekrar boşaltılmıştı.

Çiftin çocuklarından Remzi Diril, “O tarihten sonra 2011’de köye gidip ilkbahar ve yaz aylarında yaklaşık beş ay orada kalmaya başladık. 2014’ten beri de köyde yerleşik olmaya başladık, anne ve babam o tarihten beri yaz kış hep köyde yaşıyor. Yazın köydeki hane sayısı beş altıya yükseliyor ama orada kalıcı olan anne, babam ve bir komşumuz” diyor.

BBC’de yer alan habere göre Kovankaya, köy boşaltmalar sonrası gözaltında kayıp vakalarının da yaşandığı bir yer.

Şimoni Diril’in amcasının torunları da 1994’ten bu yana kayıp.

1994 yılında 12 yaşında olan İlyas Diril ve 16 yaşında olan Zeki Diril’den gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

İki çocuğun zorla kaybedilmesi, Cumartesi Anneleri’nin 628. haftasında da kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Cumartesi Anneleri, İlyas ve Zeki Diril’in, 1989’da köyleri boşaltılınca İstanbul’a taşındığını, daha sonra kazandıkları parayı eve götürmek üzere 2 Mayıs 1994’te İstanbul’dan Şırnak’a doğru giderken gözaltına alındıklarını ve daha sonra kendilerinden haber alınamadığını duyurmuştu.

Her iki çocuk için başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış, Zeki Diril’in ailesi AİHM’e başvurmuştu.

AİHM, Zeki Diril’in kaybolmasından devletin sorumlu olduğuna karar vererek Türkiye’yi oybirliği ile mahkum etmişti.

Gazete Karınca

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