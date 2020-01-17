TBMM’de Azerbaycan ve Hocalı standı açıldı

Dünya Azerbaycan Platformu (DAP) tarafından düzenlenen ilk etkinlik, 20 Ocak 2020 soykırımının 30. yıl dönümüne itfah edildi. TBMM’de kurulan stantta Dr. Sabir Şahtaht’ın “Soykırımdan Hocalı’ya”, “Büyük Ermeni Rüyası: Gerçekler ve Deliller”in bilimsel yayınları, Kabutar Hagverdi’nin “O gece kar kan rengindeydi” romanı ve diğerleri sergilendi.

DAP Başkanı Samir İskandaroğlu ve organizasyon başkanı Mehriban Paşayeva ile DAP Kurulu üyeleri Vafa Aktuz ve Sara Zeynalova, ziyaretçileri sürekli olarak yayınlar hakkında bilgilendirdiler. Kitaplar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti başkanları ve milletvekillerine hediye edildi.

“Dünyada Barış: Karabağ Azerbaycan’dır!” olarak adlandırılan bu yaklaşımın amacı, Azerbaycan gerçeklerini tüm dünyaya anlatmak. Bu amaçla, kültür merkezleri ve galeriler de dahil olmak üzere Türkiye üniversitelerinde ülkemizin gerçeklerini yansıtan stantlarda sergiler düzenlenecek.

https://qha.com.tr/haberler/tbmm-de-azerbaycan-ve-hocali-standi-acildi/145654/