Şırnak Valiliği’nden yedi gün sonra açıklama: Aramalar sürüyor

Beytüşşebap’ta kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftine ilişkin yedi gün sonra açıklama yapan Şırnak Valiliği, bölgeye dün asker sevk edildiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde yaşayan ve 11 Ocak gününden bu yana haber alınamayan Hurmuz (71) ve Şimoni Diril (65) çiftine halen ulaşılamadı. Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yedi gün sonra açıklama yaptı.

Valiliğin günler sonra yaptığı açıklama şöyle:

“Şırnak İlimiz Beytüşşebap ilçesi, Kovankaya Köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme, İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir.”

Konuya ilişkin dün MA’ya konuşan çiftin oğlu İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, anne ve babasının kaçırıldığı iddiasının olduğunu ve savcılığın soruşturma başlattığını aktarmıştı. Oğul Diril, beş gün boyunca arama çalışmalarını çevre köylerden gelenlerle birlikte yaptıklarını ifade etmişti.

(Mezopotamya)

Ahval News

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