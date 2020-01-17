Keldani çift bir haftadır kayıp

HABER MERKEZİ – Şırnak’ta kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çifti bir haftadır kayıp. Arama çalışmaları bugün de bir sonuç vermezken, Keldani çiftin kaçırılmış olma ihtimali gündemde.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde 11 Ocak gününden bu yana haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftine halen ulaşılamadı.

15 Ocak’ta çiftin bulunduğuna dair bilgiler dolaşıma sokulsa da ailesi Hurmuz ve Şimoni Diril’in henüz bulunamadığını duyurmuştu.

Çifti aramak için dün bölgeye askerler ve olay yeri inceleme ekibi geldi ancak, karla kaplı köy ve çevresinde yapılan arama çalışması bir sonuç vermedi.

Köyden ayrıldıkları öğrenilen askerlerin, drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile arama çalışmasını sürdürdükleri belirtiliyor.

Kaçırıldılar mı?

Keldani olan Diril çiftinden 11 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.

Köyden ayrıldıktan sonra çiftten haber alınamazken, Hurmuz ve Şimoni Diril’in kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası da gündemde.

Köyde sadece iki ailenin yaşadığı öğrenilirken, komşuları Hurmuz ile Şimoni Diril’i en son geçtiğimiz Cumartesi günü gördüklerini bildirmişti.

Hurmuz ve Şimoni Diril, İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in de anne ve babası.

Çiftin çocuklarından Remzi Diril, “Babamın dayısı en son onları 11 Ocak’ta sabah saatlerinde görmüş. O gün kahvaltı yapıp evi toplamışlar. Kapı da kilitleyip çıkmışlar. Hayvanları da ahırdaydı. Annem ve babamla en son ben yıl başında, kardeşim de 7 Ocak’ta telefonla konuştu” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan oğul Diril, “Köyümüz eski bir köy. Burada kilise ve manastırlarımız var. Kayalık bir alan. Herkes gelip merak ediyor. Hazineciler de götürmüş olabilir. Şu an her şeyden şüpheleniyoruz” açıklamasında bulundu.

Karınca, Cumhuriyet, MA

Gazete Karınca

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