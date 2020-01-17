Kanadalı Ermeni Soykırımı Mağduru 105 Yaşında Öldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Asbarez.com’un haberine göre, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan son Kanadalılardan biri olan Torontolu kadın Eugenie Papazian, 14 Ocak 2020 tarihinde 105. doğum gününden dört ay sonra hayatına vefat etti.

Papazyan, 1915 yılında Karadeniz’in Samsun’un İyonya ilçesinde doğdu. Ebeveynlerini hiç tanımadı. Babası 1915’te orduya götürüldü ve eve dönmedi, annesi hala yeni doğduğunda öldü. Geniş bir ailesi vardı.

1915 sürgünlerinin başlangıcında, geniş ailesinin üyeleri toplandı ve dağlara sığındı ve daha sonra Eugenie Papazian’ın doğduğunda vadiye indi.

Annesinin ne kadar zayıf olduğunu gören birçok kişi, zor zamanlardan kaçınmak için Eugenie’yi yolda bırakmaya tavsiye etti. Doğal olarak, annesi anlaşamadı ve Tanrı’nın iradesine karşı işlenen bir günah olduğunu düşünerek çocuğunu terk etmedi.

Eugenie’nin doğumundan sonra, annesi aşırı zayıflık nedeniyle kızının asla bilemeyeceği bir yerde öldü.

Ermenistan Kamu Radyosu

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