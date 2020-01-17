Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında anılıyor: Vurulduğu yerde, vurulduğu saatte

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de Ogün Samast tarafından öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Hrant için adalet isteyenler bu sene de 19 Ocak saat 15.00’te Şişli’deki Agos gazetesi önünde bir araya gelecek. Bu yılki anmanın sözü “Utanmak için geç değil.”

Hrant Dink Vakfı, “Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz” mesajıyla anma için bir çağrı yaptı.

Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz.#HrantDink ’in öldürülmesinin 13. yılında 19 Ocak’ta #Adaleticin #Buradayiz pic.twitter.com/ohhHV6IoIM — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 16, 2020

Sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulunan Hrant’ın Arkadaşları “Onüçüncü yıl… Utanmak için geç değil… 19 Ocak saat 15.00’te onu vurdukları yerdeyiz. Agos’un önündeyiz. #BuradayızAhparig” dedi.

Agos önündeki anma ana merkez olsa da Hrant için adalet isteyenler Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde anmalar gerçekleştirecek.

Ermenice alternatif müzik yapan Vomank grubu İstanbul Beyoğlu’daki Hancı Sahnede 19 Ocak’ta bir anma konseri gerçekleştirecek. Konserin başlama saati 21.00.

17 Ocak Cuma günü ise Aras Yayınları Yesayan Salonu’nda Umut Tümay Aslan’ın Hrant Dink anısına bir konuşması olacak.

BODRUM, İZMİR VE ANKARA’DA DA ANILACAK

Hrant’ın Bodrum’daki Arkadaşları Hrant Dink’i “İlk elden Hrant tanıklıkları ve belgeden belleğe Ermeni gerçeğimiz” etkinliğiyle anacak. 19 Ocak’taki etkinlik Herodot Kültür Merkezinde saat 14.00’te başlayacak. Avukat Ergin Cinmen’in sunumuyla Yazar Silva Özyerli ve Prof. Dr. Tayfun Atay’la bir söyleşi gerçekleştirilecek.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ise 19 Ocak Pazar günü 15.00’te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak.

Ankara’da 19 Ocak Pazar günü saat 15.00’te Adakale Sokak’ta bir anma yapılacak. Saat 16.00’da da SES Ankara Şube Salonu’nda sinevizyon ve söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlikleri Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi düzenliyor.

Sadece Türkiye’de değil, İngiltere Londra’da, Kanada Ottawa’da, Amerika Boston ve Los Angeles’te Almanya Berlin’de, Ulm ve Augsburg’da, Hollanda Amsterdam’da, Avusturya Viyana’da anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. (MEDYA SERVİSİ)

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Evrensel Gazetesi

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