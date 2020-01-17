Eski Agos Binasında Hrant Dink ve Güvercinler

Agos gazetesinin eski ofisinin bulunduğu binaya, Hrant Dink’in öldürülüşünün 13. yılı nedeniyle projeksiyonla güvercin ve Hrant Dink görüntüleri yansıtıldı.

* Video: Ümit Kıvanç

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülüşünün 13. yılı nedeniyle eski Agos gazetesinin yer aldığı binaya projeksiyonla güvercin ve Hrant Dink’in görseli yansıtıldı.

Agos gazetesinin taşınmasının ardından “23,5 Hrant Dink Hafıza Merkezi” olarak kullanılan mekana yapılan hareketli yansıtmada önce göğe çok sayıda güvercin yükseliyor. Ardından bir güvercin yavaş yavaş göğe yükseliyor ve Hrant Dink’in yansımasını görüyoruz.

Projeksiyon gösterisi, bu akşam, yarın akşam ve Hrant Dink’in öldürülüşünün 13. yıldönümü olan 19 Ocak akşamı saat 18.00-00.00 arası yapılacak.

Hrant Dink Vakfı tarafından şu paylaşım yapıldı:

Bu akşamdan itibaren 19 Ocak’a kadar her gece Sebat Apartmanı önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın. 19 Ocak’ta #Adaleticin #Buradayiz #HrantDink pic.twitter.com/dUTWFRbwGF

— Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 17, 2020

(EKN)

bianet

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...