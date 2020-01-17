“Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri” Konulu Seminerin 2’incisi Düzenlendi

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından düzenlenen “Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri ” konulu seminerlerin ikincisi gerçekleştirildi.

Başepiskopos Levon Zekiyan’nın sunumuyla gerçekleşen bu ikinci seminerde; “Ortaçağ ve Batının Ortaçağ anlayışı, Kilikya Ermeni Krallığının oluşum süreci, Batı’ya göç; Ermeni Episkopos Krikor, Milano’ya gelen Ermeni Episkoposlar, Kral Abgar’ın yaptırdığı rivayet edilen İsa’nın ikonasının Cenova’ya nakledilmesi, Edebi Bağlar ve Rönesans gezginleri gibi konu başlıkları ele alındı.

Rahipler, Din adamları, Tarih severlerin ve cemaatin katılımıyla izlenen bu ikinci seminerin ardından; Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Düzenlenen “Batıda Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri” konulu seminerlerin, periyodik olarak devam edeceği duyuruldu.

Tarih Boyunca Ermeni Yerleşimleri Semineri’nin 2. Sunumunda Anlatılan Konu Başlıkları

Orta Çağ anlayışı; Batı Orta Çağ için farklı görüşler

Orta Çağ başlangıcı

Bagratid Kraliyeti’nin sonu ve bunu izleyen dağınıklık.

Kilikya’ya göç; / Batıya göç

Kilikya’ya göçün tarihi şartları, Kilikya Ermeni Krallığı’nın oluşum süreci ve Batı’ya göçün tarihi şartları.

Geç Ortaçağ’da Batı’ya göçten önemli sahneler: Passau’ya gelen Ermeni Episkopos Krikor (XI.yy.sonları)… / Milano yöresine gelen Ermeni Episkopos (XIII.yy.) Kral Abgar’ın yaptırdığı rivayet edilen İsa’nın resminin (İkonasının) Cenova’ya nakli.

İtalya’da Ermeni Basilyen keşişliği: Önemli merkezler; Roma, Rimini, Floransa, Ancona, Perugia, Napoli, Cenova, Venedik, Bologna, Milano, Pavia.

Venedik’te Ermeni basımının doğuşu 1512). Apkar Tbir Yevtogyatsi (1564-1565)

Edebi bağlar: Dekameron’nun 5. Gününün 7. Hikayesi, Zakarya Şehriman-Rönesans Gezginleri: Zeno Cterino, Barbaro Josaphat, Contarını Ambrogio

Aziz Krikor Lusavoriç’in rölikleri Napoli ve Lecce’de.

https://haber.sat7turk.com/batida-tarih-boyu-ermeni-yerlesimleri-konulu-seminerin-2incisi-duzenlendi/

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