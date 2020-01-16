Türkiye’deki tek Ermeni köyü: Vakıflı (Foto)

Türkiye’nin Hatay ilinin Samandağ ilçesinde bulunan ve 160 kişilik nüfusunun tamamı Ermenilerden oluşan Vakıflı, Türkiye’deki tek Ermeni köyü.

Hatay ili, Samandağ ilçesine bağlı olan, Antakya’ya 30 km ve Samandağ ilçe merkezine 6 km uzaklıkta bulunan bir köy Vakıflı. Köyü, diğer köylerden ayıran nokta ise köy ahalisinin tamamının Ermenilerden oluşması.

Köye ulaşım, Samandağ ilçe merkezinden geçen yol ile sağlanmakta ve yolun bazı bölümleri bozuk ama yine de araba ile ulaşılabiliyor. Köye vardıklarında ilk dikkatinizi çeken şey muhteşem Akdeniz manzarası. Musa Dağı’nın eteklerinde yer alması sayesinde hem Samandağ’ı, hem Yayladağı’nı hem de Akdeniz’i izleyebilirsiniz. Köy sakinlerinin neredeyse tamamı orta yaş ve yaşlı bireylerden oluşuyor. gençler köyden adeta kaçmışlar.

Vakıflı’yı bu kadar özel kılan bir diğer özellik ise köy kooperatifi’nin kadın kolu tarafından organik mahsüller kullanılarak yapılan ürünler. 60 çeşit reçel, zeytinyağı, meyve likörleri ve halhalı zeytini gibi yöresel ürünlerin satışı yapılmakta.

Vakıflı, doğası güzel, insanı konuksever, şirin bir Ermeni köyü.

Kış aylarında 100 – 150 kişinin yaşamasına rağmen yaz aylarında bu rakam birkaç katına çıkar. Ahalisinin bir kısmı, Samandağ ve Antakya ilçe merkezlerine, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmiştir.

Köylülerin giyim kuşam şekli yöredeki diğer köylerle benzerlik gösterir. Ermenice ile birlikte, türkçe ve arapça bilenlerin sayısı da hayli fazladır. Köyde yaşayanlar tarımla, -özellikle bahçe tarımıyla- Antakya merkezinde yaşayanlar altın ve gümüş işlemeciliği ile uğraşır.

Çevre köylerle ilişkileri gayet iyidir. Nitekim genç nüfus az olduğundan bahçe ve tarla işlerinde komşu köylerden gelenler çalışmaktadır. Yaşlı köylüler bu topraklarda doğduklarını ve burada öleceklerini, köyden göç etmeyi düşünmediklerini söylemekteler.

ERMENİ HABER AJANSI

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