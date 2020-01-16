‘Tatavla Son Durak’

Sergi, 1886 yılında inşa edilmiş, günümüz de Aya Dimitri Kilisesi’ne bağlı bulunan eski “Kurtuluş Rum İlkokulu”nun üç katına yayılıyor. Üst katta usta sanatçılar Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ergin İnan, Dinçer Erimez, Süleyman Saim Tekcan, Zahit Büyükişliyen, Özdemir Altan, Sadık Altınok, Mehmet Mahir, Aydın Ayan, Tülin Onat ve Seyyit Bozdoğan’ın işleri sergilenirken orta katta yeni nesil ressamların eserleri izleyiciyi bekliyor. Giriş katta ise heykeller ve seçilmiş özel çalışmalar yer alıyor.

Kani Kaya: “Bu bölgede yaşamış olan Rumların geride bıraktığı zenginlikler unutulmak üzere. Bu okulda öğrenim görmüş insanlar hâlâ Yunanistan’dan buraya okulu ziyaret etmeye geliyor. Ben o atmosferi bozmadan, burada yaşayan Rum kardeşlerimize de bir şeyler yapmak adına bu sergiyi organize ettim.’’

Açılış, Türkçe-Rumca şarkılar eşiliğinde canlı müzik performansı ve Tatavla’nın hikâyesini konu alan soyut dans gösterisi ile devam etti. 60’tan fazla eserin sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 27 Ocak tarihine kadar gezilebilir.