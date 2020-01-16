Şırnak’ta Kaybolan Süryani Çiftin Dosyasına Gizlilik Kararı

Beytüşşebap’ta Mehre Köyü’nde 11 Ocak’ta kaybolan ve kendilerinden hala haber alınamayan Hurmuz ile Şimoni Diril çiftini arama çalışmaları havadan sürdürülüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani Köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftini arama çalışmaları sürüyor.

Çifti arama çalışmaları hava koşulları nedeniyle drone ile gerçekleştirilirken, savcılığa intikal eden dosyaya gizlilik kararı getirildi.

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11 Ocak günü kaybolan çifte beş gündür ulaşılamıyor. Diril çiftinin kaybolması nedeniyle Şırnak’ta olan ve bianet’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Süryani Milletvekili Tuma Çelik, savcılığın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini söyledi.

Çelik, kış koşullarının karadan arama çalışması yapmaya izin vermediğini bu nedenle arama çalışmalarının havadan sürdürüldüğünü söyledi.

“Köy çoğu zaman yasaklı bölge”

Tuma Çelik, bianet’e dün yaptığı açıklamada, “Kendilerinden haber alamadığımız çift, hem köyde hem de İstanbul’da ikamet ediyor. Köyde kaybolan Diril çiftinin dışında, bir kişi yaşıyor. Yaşayan bir diğer kişi de akrabaları oluyor.

“Köy dağlık, askeri ve çoğu zaman yasaklı bir bölge. Kış koşulları sebebiyle biz de aile bireyleri de köye ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Aile bireyleri de oldukça kaygılı kendileri de bölgeye ulaşamıyorlar” demişti. (RT)

bianet

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