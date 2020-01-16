“Kurtuluş Eski Rum İlkokulu”nda Tarihi sergi!

15-27 Ocak 2020 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaret edebileceği ‘Tatavla Son Durak’ başlıklı sergi, bugün ‘Kurtuluş’ olarak bilinen ‘Tatavla’ semtinin tarihine ve kültürlerarası iletişime vurgu yapmayı amaçlıyor.

“Kurtuluş Eski Rum İlkokulu”, Küratör Kani Kaya organizatörlüğünde, Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ergin İnan, Dinçer Erimez, Süleyman Saim Tekcan, Zahit Büyükişliyen, Özdemir Altan, Sadık Altınok,Mehmet Mahir, Aydın Ayan, Tülin Onat ve Seyyit Bozdoğan gibi yakın sanat tarihimizin önemli isimlerinin de katılımıyla gerçekleşen tarihi bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

‘Tatavla Son Durak’ başlıklı sergi, bugün ‘Kurtuluş’ olarak bilinen ‘Tatavla’ bölgesinde yer alan, 1886 yılında inşa edilmiş, günümüzde Aya Dimitri Kilisesi’ne bağlı bulunan ‘Kurtuluş Eski Rum İlkokulu’nun üç katına yayılarak sanatseverlerle buluşacak. Üst katta usta sanatçılar Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ergin İnan, Dinçer Erimez, Süleyman Saim Tekcan, Zahit Büyükişliyen, Özdemir Altan, Sadık Altınok,Mehmet Mahir, Aydın Ayan, Tülin Onat ve Seyyit Bozdoğan’ın işleri sergilenirken orta katta yeni nesil başarılı ressamların eserleri sergileniyor. Giriş katta ise heykeller ve seçilmiş özel çalışmalar yer alıyor.

Osmanlı İstanbul’unun en orijinal bölgelerinden biri olan ve at ahırlarının Rumca ismi olan ‘Tatavla’, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Barbaros Hayretin Paşa tarafından gemi yapımı için Ege adalarından Haliç’teki tersaneye getirilen 20.000 Rum’un bu bölgeye yerleştirilmesi ile oluştu. İstanbul kültürünün zenginliğine önemli katkıları olan bölge, son dönemde eski zenginliğini kaybetti. ‘Tatavla Son Durak’ başlıklı sergi, sanatın gücüyle bu zenginliği hatırlatmayı, sanatın renkli dünyası ile bu bölgenin renkli kültürüne ışık tutmayı amaçlıyor.

60’tan fazla eserin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışı, Sibel Esen’in Tatavla’nın hikayesini konu alan soyut dans performansı, Mine Çayıroğlu, Özgür Gezgin veSevil Esen’in Türkçe-Rumca şarkılar eşliğinde canlı müzik performansı ile gerçekleşti.

Sanatseverleri ‘Tatavla’nın tarihine yolculuğa çıkaracak ‘Kurtuluş Eski Rum İlkokulu’nda Küratör Kani Kaya organizatörlüğünde gerçekleşen ‘Tatavla Son Durak’ başlıklı sergi,15-27 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler

https://www.haberler.com/kurtulus-eski-rum-ilkokulu-nda-tarihi-sergi-12823716-haberi/

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