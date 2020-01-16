İlk Ermeni kadın büyükelçi Diana Abgar’ı anlatan makale, “Tokyo Shimbun” gazetesinde yayınlandı

“Tokyo Shinbun” günlük gazetesi, ünlü gazeteci Yuji Koyanagi tarafından kaleme alınan ve tamamen ilk Ermeni kadın diplomat, Ermenistan’ın ilk Japonya Büyükelçisi Diana Abgar’ın hayatına ithaf olunan ikici kapsamlı makalesini 15 Ocak tarihinde yayınladı.

Japonya’nın Ermenistan Büyükelçiliği’nin resmi “Facebook” sayfasında yer alan habere göre, 5 Ekim’de yayınlanan Koyanagi’nin ilk makalesinde ise “Eiichi Shibusawa” vakıftan ve Ermeni Soykırımı’ndan kıl payı kurtularak yetimhanelere yerleştirilen kimsesiz Ermeni çocuklara verilen yardımdan bahsediliyordu.

Makaleleri yazarken Koyanagi, Büyükelçilik tarafından verilen belgeler, Diana Abgar hakkında Meline Mesropyan’ın kaleme aldığı kitap ile geçen yıl büyükelçi ile yapılan söyleşiden yararlandı.

ERMENİ HABER AJANSI

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