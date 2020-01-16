Hrant Dink Türkiye’de ve yurtdışında anılıyor

Agos Gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 13. yılında Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Ocak (Pazar) günü, öldürüldüğü yerde, eski Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde bir anma olacak. Anma saat 15.00’te başlayacak. Hrant’ın Arkadaşları tarafından düzenlenen anma için bir de çağrı videosu yayınlandı.

Hrant Dink ayrıca 19 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Balıklı Mezarlığı’ndaki kabri başında da anılacak. Anma öncesinde Bakırköy Surp Asdvadadzni Kilisesi’nde Hokehanikst duası gerçekleştirilecek.

İstanbul

16 Ocak Perşembe günü DurDe Platformu ile Antikapitalistler Platformu Cezayir Toplantı Salonu’nda bir söyleşi düzenliyor. “13 yıl -100 duruşma geride kaldı/Hrant İçin Adalet İçin Mücadeleye Devam” başlıklı panelin konuşmacıları Elif Akgül, Ferhat Kentel, Meltem Oral, Tibet Şahin, Serdar Korucu, Şenol Karakaş. Etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

17 Ocak Cuma günü Aras Yayınları Yesayan Salonu’nda Umut Tümay Aslan’ın Hrant Dink anısına bir konuşması olacak, ancak salonun kontenjanı dolmuş durumda.

İzmir

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 19 Ocak Pazar günü 15.00’te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak.

Ankara

19 Ocak Pazar günü saat 15.00″te Adakale Sokak’ta bir anma yapılacak. Saat 16.00’da da SES Ankara Şube Salonu’nda sinevizyon ve söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlikleri Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi düzenliyor.

Bodrum

19 Ocak günü saat 14.00 – 17.30 arası, Heredot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik “İlk elden Hrant Dink tanıklıkları ve belgeden belleğe Ermeni gerçeğimiz” başlığını taşıyor. Avukat Ergin Cinmen’in sunumuyla gerçekleştirilecek etkinliğin konuşmacıları Silva Özyerli ve Tayfun Atay. Etkinlik Hrant’ın Bodrum’daki Arkadaşları tarafından düzenleniyor.

Konser

İstanbul Beyoğlu”ndaki Hancı Sahne’de 19 Ocak akşamı Vomank grubunun sahne aldığı bir konser gerçekleştirilecek. Konser saat 21.00’de başlayacak.

İngiltere

Londra’daki Surp Yeğişe (St. Yeghiche) Ermeni Kilisesi’nde 19 Ocak günü saat 18.00’de bir etkinlik düzenlenecek. “Hrant Dink’in Hatırası: Acı Umuda Dönüşüyor” başlıklı etkinlikte Hrant Dink Vakfı’ndan Nayat Karaköse ve İnstitute for Strategic Dialogue’dan Huberta von Voss-Wittig konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte Hrant Dink Vakfı’nın çalışmalarının yanısıra 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı da konuşulacak. Etkinliğin adresi 13b Cranley Gardens, SW7 3BB tube Gloucester Road.

ABD

Ermeni bir aktivist grup olan Zoravik, 19 Ocak Pazar günü saat 19.30’da Harvard’da Boylston salonunda yer alacak bir anma töreni düzenledi. Tören 2008 yapımı “İki Ulusun Kalbi Hrant Dink: Nouritza Matossian ile Görüşme” isimli Hrant Dink’in hayatını anlatan belgeselin gösterimi ile başlayacak. Daha sonra, Agos köşe yazarı ve tarihçi Dr. Ohannes Kılıçdağı ile interaktif bir konuşma gerçekleştirilecek.

Los Angeles’ta ise yine 19 Ocak Pazar günü bir anma töreni düzenlenecek. İstanbul Ermenileri Organizasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte aktivist Garo Ghazarian, Hrant’ın Arkadaşları organizasyonu üyesi Tamar Nalcı, Paris’te avukatlık yapan Roy Arakelian, Agos yazarı Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte Estukyan”a “Hrant Dink Özgürlüğün Ruhu ve Adalet Madalyası” da teslim edilecek. Saat 18.00’de başlayacak olan Edvin Minassian’ın moderatörlüğündeki etkinliğin adresi Kevork –Aved Kurkcuoglu Hall- 19726 Sherman Way, Winnetka, CA 91306.

Almanya

19 Ocak Pazar günü Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda da bir anma düzenleniyor. Etkinlikte Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan’dan gelen müzisyenlerin sahne alacak. Bu bölümde Deniz Mahir Kartal, Mikail Yakut, Arsen Petrosyan sahne alacak. Panelde ise Hrant Dink Vakfı’ndan Zeynep Taşkın ve Houshamadyan sitesinden Vahe Tachjian konuşmacı olarak yer alacak. Paneli Maximillian Popp yönetecek. Etkinliğin başlama saati 20.30

Ulm ve Augsburg’da da anma toplantıları gerçekleştirilecek. Hayko Bağdat’ın konuşmacı olduğu toplantılardan Ulm’daki 17 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Tohum Kültür Merkezi”nde. Augsburg’daki ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da, İnternationale Kulturzentrum’da. (Zusamst, 9, 86165)

Kanada

18 Ocak Cumartesi günü Ottawa’da bir anma etkinliği düzenlenecek. ‘Main Branch Auditorium of Ottawa Public Library”de düzenlenecek etkinliğin başlama saati 13.00. Etkinlikte St. Lawrence Üniversitesi’nden Doç. Howard Eissenstat “Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik ve Modern Türkiye’de Azınlıklar” başlıklı bir konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca bir dans gösterisi, Gülsün Odabaş’ın kısa filmi ve Garo Altınyan’ın dinletisi de yer alacak.

Montreal’de 19 Ocak Pazar günü sabah ayini sonrası İstanbul Ermenileri Kültür Derneği’nde can yemeği ve Sevan Değirmenciyan’ın “Hrant Dink’in mirası ve günümüz Türkiye’si” başlıklı konuşması olacak.

Avusturya

Viyana’da 19 Ocak günü Surp Hıripsime Ermeni Kilisesi’nde Hrant Dink anısına bir Hokehankist ayini gerçekleştirilecek.



Hollanda

Amsterdam’da Surp Hoki Kilisesi’nde 19 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte Nouritza Matossian’ın 2004-2007 yılları arasında Hrant Dink ile gerçekleştirdiği söyleşilerin video kayıtlarından oluşan ‘Hrant Dink; İki Milletin Kalbi’ belgeseli gösterilecek. Belgesel, 2008 Toronto Pomegranate Film Festivali‘nde İzleyici Ödülü’ne layık görülmüştü. Etkinlikte ayrıca avukat Onur Feyzioğlu ve Nor Zartonk’un kurucularından Sayat Tekir de konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin başlama saati 13.00 (Surp Hoki Kerk Zaal Amsterdam)

18 Ocak’ta düzenlenecek bir başka etkinlikte Barbaros Altuğ konuşmacı olacak. Etkinlikte Aktaş Erdoğan da müzikleriyle katkıda bulunacak. 19.15’te başlayacak etkinliğin adresi IIRE Lombokstraat, 40 Amsterdam.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23461/hrant-dink-turkiyede-ve-yurtdisinda-aniliyor

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