Hrant Dink için Paris’te anma etkinliği

Gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yıl dönümünde Peniche Anako teknesinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Anma programında Hüseyin Karabey’in yönettiği “Hiçbir Karanlık Unutturamaz” adlı animasyon filmi ile başladı. Gazeteci Dink’in eşi Rakel Dink’in bir konuşmasından yola çıkarak başlayan filmin ardından, kanun ve saz eşliğinde Ermenice ve Türkçe şarkılar söylendi.

Anmada Hrant Dink’in avukatı Fethiye Çetin’in 2018 yılında yaptığı bir konuşmasına da yer verildi.

Peniche Anako derneği adına konuşma yapan Aram Kerovpyan, Peniche Anako derneğine ilişkin bilgi verdi.

Peniche Anako’nun Fransa’da çok eski bir Ermeni derneği olan Kızılhaç Ermeni Komitesi’ne bağlı olduğunu belirten Kerovpyan, “Kültürel faaliyetlerde bulunmak için açılmıştır. Bu derneğin 10’uncu yılıdır. Genel olarak konserler, filmler, kültür odaklı faaliyetlerimiz var” dedi.

Hrank Dink’i de her yıl Ocak ayında andıklarını hatırlatan Kerovpyan, “Genel olarak okumalı, Ermenice-Türkçe şarkılar söyleyerek anılıyor. Siyasi bir toplantı değil, bir anma toplantısı olarak yapıyoruz. Nisan ayında Ermeni soykırımı üzerine anma programı yaptığımızda edebi eserler, müzik gibi faaliyetler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anako, Amazonlarda büyük bir halkın ayakta kalan son 12 kişisinden biri olarak biliniyor. Unutulmuşluğa karşı bir ses ver vermek amacındaki Penich Anako, Ermeni Kızıl Haç Komitesi CSCRA tarafından hayata geçirildi. CSCRA, 1920’li yıllarda Ermeni soykırımında hayatta kalanlar ve diğer mültecilere yardım etmek için doktorlar, avukatlar ve başka kişiler tarafından kuruldu.

https://alevinet.com/2020/01/16/hrant-dink-icin-pariste-anma-etkinligi/

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