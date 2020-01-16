Brezilya’da İsa Peygamberi eş cinsel gösteren dizi yayından kaldırıldı, Netflix temyize gidiyor

Brezilya’da bir mahkeme, İsa Peygamberi eş cinsel gösteren tartışmalı Netflix dizisini ihtiyati tedbirle geçici olarak yayından kaldırdı.

Rio de Janeiro’da, Don Bosco isimli bir Katolik örgüt tarafından “milyonlarca Katolik’in onurunu kırdığı” gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme Yargıcı Benedicto Abicair, “The First Temptation of Christ” (İsa’nın İlk Günahı) adlı yapımın yayından kaldırılmasına hükmetti.

Abicair, yapımın yayından çekilmesinin, “sadece Hristiyan toplumu değil, çoğu Hristiyan olan Brezilya toplumu açısından da faydalı olacağını” açıkladı.

Yapımcı film şirketi Porta dos Fundos, mahkeme kararı hakkında açıklama yapmadı.

Ülke genelinde binlerce kişi imza toplamış ve dizinin inançlarına hakaret içerdiğini belirtmişti.

Muhafazakar partilere mensup siyasetçiler de diziyi sert ifadelerle eleştirmişti.

Netflix: Temyize gideceğiz

İnternet üzerinden film izleme hizmeti sunan Netflix ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi’ne başvurulacağını duyurdu.

‘Sanatsal anlatımı güçlü şekilde desteklediklerini’ belirten ve mahkemenin kararını temyize götüreceğini belirten Netflix, filmin platformda kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Porta dos Fundos’un Rio’daki merkezi, yapım nedeniyle Noel arifesinde bir grubun molotof kokteylli saldırısına uğramıştı.

Olayda yaralanan olmazken sosyal medyada paylaşılan bir videoda üç kişi, saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

“The First Temptation of Christ” filminde 30’uncu doğum gününde eve dönen Hz. İsa, eş cinsel olduğunu ima ediyor.

Filmin yapımcıları, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

https://tr.euronews.com/2020/01/10/brezilya-da-isa-peygamberi-es-cinsel-gosteren-dizi-yay-ndan-kald-r-ld-netflix-temyize-gidi

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