Tarihe ışık tutacak bir İzmir fotoğrafı

İzmirli gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, sosyal medya hesabından 1936 yılına ait bir İzmir fotoğrafı yayınladı. Araştırmacı yazar Yaşar Ürük de o fotoğraftaki yerleri tek tek işaretleyip nereler olduğunu yazdı.

Merak edenler için gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, 1936 yılı yaz ayına ait olan o fotoğrafla ilgili şu bilgileri yazdı:

Gerçekten teşekkür ediyorum Sevgili üstadımız Yaşar Ürük’e. Zahmet etti, emek harcadı ve sabah paylaştığım 1936 yılına ait fotoğrafı bize anlattı. Ben kendisine şükranla yorum içinde verdiği bilgileri sizlerle özel olarak paylaşıyorum.Tanrı kendisine sağlıklı uzun ömür versin ki, aydınlatmaya devam etsin.

Yaşar Ürük beyin açıklaması:

“1- 13 Eylül 1922 günü yangının başladığı nokta. Burada bulunan Suzan Sokağı’nda… Ermenilere ait St. Etienne Kilisesi’nin hemen bitişiği.

2- İzmir-Kasaba Demiryolu Garı. (Günümüzde Basmane Garı)

3- Çankaya’da restorasyon bekleyen Huzur (Yozgat) Oteli.

4- Yangın öncesi Ermeni Mahallesi. 2 ile 3 numaralar arasındaki alan.

5- Gümrük yönüne doğru uzanan Bulvar (Fevzipaşa) başlangıç noktası. O dönemde Hisarönü bölgesine kadar açıktır. Oradan Gümrük yönüne olan bölümü açılması 1941 yılında gerçekleşir.

6- Taşrakapı (Çorakkapı) Camii.

7- Uşakizade konutu. Günümüzde Yeni Sadıkbey Oteli.

8- Faikpaşa Mezarlığı. Sonradan Altınpark. Günümüzde Arkeolojik Alan.

9- Faikpaşa Camii.

10- Yıldırım Kemal İlkokulu eski binası.

11- Emir Sultan Türbesi ve haziresi.

12- Emir Sultan mezarlığı. Sonraları Cem Sineması ve günümüzde Fuat Mensi Dileksiz Parkı.

13- Şeyh Camii.

14- Fettah Camii.

15- Anafartalar Caddesi üzerinde Cihan Palas (Emniyet Oteli).

16- Dönertaş Meydanı.

17- Tevfik Paşa Konağı.

18- Pazaryeri Camii.

19- Pazaryeri Meydanı. Döneminde İzmir’in en önemli meydanlarından.

20- Hatuniye Camii.

21- Bölgenin en büyük Yavuthanesi (Paşayakov – Cevahirci).

22- Fevzipaşa – Gaziosmanpaşa bulvarları kavşağı (Çankaya).

23- Çankaya Kavşağı.

24- Gaziosmanpaşa Bulvarı.

25- St. Polycarp Kilisesi.

26- İzmir Ticaret Lisesi.

27- Pasaport binası.

29- Cumhuriyet Meydanı ve Gazi Anıtı.

30- İtfaiye Binası (Günümüzde önce İKEMA sonra APİKAM).

31- Kereste depoları.

32- Panayır Gazinosu (Sonraları -eski- Evlendirme Dairesi)

33- Tekel binası.

34- İzmir Palas.

35- İtalyan Kız Mektebi.

36- Fransa Konsolosluğu.

37- Şehit Nevres Bulvarı.

38- 1377. Sokak.

39- Katedral (DOM – St. John)

40- İzmir Erkek (Atatürk) Lisesi.

41- Şair Eşref Bulvarı.

42- Süt Damlası binası.

43- Gazi Bulvarı.

44- 9 Eylül Meydanı.

45- Sonraları Otogar olacak alan. Günümüzde Basmane Çukuru.

46- Doktor Refik Saydam Bulvarı.

47- Montrö Meydanı.

48- Vasıf Çınar Bulvarı.

49- Lozan Meydanı.

50- Kültürpark (eski) Lozan Kapısı.

51- Plevne Bulvarı.

52- Gündoğdu Meydanı.

53- Gazi İlkokulu.

54- Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi.

55- Mesudiye (Kıbrıs Şehitleri) Caddesi.

56- Fransız Hastanesi.

57- Bir yıl sonra bu alana Paraşüt Kulesi inşa edilecek.

58- Kültürpark Şehir Gazinosu.

59- Evangelistria Kilisesi.”

https://mansetturkiye.com/tarihe-isik-tutacak-bir-izmir-fotografi-18383h.htm

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