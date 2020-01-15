Süryani aile bulundu

HDP’li İmir, Beytüşşebap’ın Kovankaya köyünde 5 gündür kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinin bulunduğunu duyurdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde yaşayan ve 11 Ocak gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz Diril ve Şimoni Diril çifti bulundu. Söz konusu durumu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İmir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Uludere’den köylülerle ve oğlu Bedri ile yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız bilgilere göre; Hormiz (Hurmuz) ve Beybun (Şimoni) Diril adlı yurttaşlara köylüler tarafından sağ salim ulaşıldığı haberini aldık. Duyarlılık gösteren herkese teşekkürler.”

Öte yandan Keldani aileyi aramak için Uludere’den yola çıkan kimi köylüler de, askerlerin kendilerine geri dönmelerini ve çiftin bulunduğunu söylediklerini aktardı.

Yeni Yaşam Gazetesi

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