Kemal Kılıçdaroğlu Ermeni iddiası!.. Melih Gökçek’ten şok açıklamalar..

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber‘de yayınlanan Deşifre programına konuk oldu. Gökçek, CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok eden görüntüler ve belgeler açıkladı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İ.Melih Gökçek, Mehmet Ali Önel’in sunduğu Deşifre programına katıldı. CHP’yle ilgili gündemi sarsacak açıklamalar yapan Gökçek, başbakanlık takip kurulunca hazırlanan belgede kemal Kılıçdaroğlu’nun ermeni olduğu bilgisinin olduğunu söyledi.

BAŞBAKANLIK TAKİP KURULU RAPORUNA GÖRE, KILIÇDAROĞLU ERMENİ KÖKENLİYMİŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ermeni olduğunu söyleyen Gökçek, “ Bütün Türkiye dikkatle dinlesin bu tespit benim tespitim değil, bu başbakanlık takip kurulunun 1998 yılında Kılıçdaroğlu ile ilgili hazırlanan devletin raporudur. Raporda, adı geçen Tunceli Nazimiye 1948 doğumlu, baba adı kamer, anne adı yamoş’tur, ermeni kökenli olduğu ifade edilmektedir. Gerçek soyadı karabulut olup 1966 yılında Kılıçdaroğlu olarak değiştirmiştir. Karabulut sülalesi kureyşan aşiretinden olup dersim isyanlarının önderliğini yapmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu 1992 ve 1998 yılları arasında 10 bine yakın kişiyi SSK’ya memur olarak atamıştır, bu kişilerin çoğunluğu Tunceli, Erzincan, Elâzığ, Sivas doğumlu olup Kürt Alevileridir. Adı geçen yüzden fazla PKK, TKP, KTP, Devyol militanını kuruma aldırmış, kurumları adata bölücü örgütlerin yuvası haline getirmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, kürtçü ve bölücü örgütlerle ilişkisi saplanmış kişileri üst cephe yönetime atamış, bu kişilerin hamisi olarak olağan üstü hal bölge valilerinin taleplerine karşı direnmiş, bölücülerin o bölgelerde ki faaliyetlerine zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak uğruna binlerce şehit verilen ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan kürtçülük, mezhepçilik ve bölücülük faaliyetlerini alenen sürdüren kemal Kılıçdaroğlu için artık tedbir almak için zamanın geldiğine, bunun da gerçekleştirileceğine inancımız tamdır diyor. Bunu ben demiyorum başbakanlık teftiş gurubu diyor.” Dedi.

UĞUR DÜNDAR VE KILIÇDAROĞLU BANA KOMPLO KURDU

Bizim kavgamız Kılıçdaroğlu bana sataştıktan sonra başladı. Uğur Dündar beni sayaçlar hakkında aradı yayına davet etti bende seve seve kabul ettim. Kılıçdaroğlu’na 138 kere söyledim yayın boyunca ama bana belgeyi göstermedi. 18 Euro’luk sayaca 138 Euro diyor ve insanlar buna da inanıyorlar. Öyle bir organizasyon yaptılar ki bana Uğur Dündar’la birlikte. Sahte bir galibiyet kutladılar. Melih’i sinirlendireceğiz, onun şekeri var. Ve ısı verdiler terlememe sebep oldular beni komploya düşürdüler.

KILIÇDAROĞLU CIA PROJESİDİR

CHP’liler beni izleyip sinirlenecek gidip Kılıçdaroğlu’na sarılacak ancak sorgulamaya başlayacaklar. Kılıçdaroğlu istemediği sürece kimse onu koltuktan indiremeyecek. Yani baronlardan emir almadığı sürece koltuktan inmez. Yalçın Küçük “Kılıçdaroğlu bir CIA projesidir” derdi. Kaset komplosunun arkasında Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu kendi iradesi ile hareket eden birisi değil. Paralel yapı CHP içinde sürekli yer aldı.

HALK KILIÇDAROĞLU’NU SEVMİYOR

Baykal Kılıçdaroğlu’ndan çok daha kaliteli bir siyaset adamıdır. CHP’nin alt yapısı da bunu nasıl kabul etti. Baykal’ın bir karizması vardı sev sevme. Artık Kılıçdaroğlu yok. Halkta sevmiyor onu. Kendi kitlesi dahi onu savunmaktan vazgeçmiş.

KIZINI, OĞLUNU VE TORUNUNU SAHTECİLİKLE SİGORTA YAPTIRDI

Kızı Zeynep Kılıçdaroğlu Ekinciler Holding’de 1996 tarihinde işe giriş yapıyor 1 ay sonra işten çıkış yapılıyor. Kızı o sırada Ankara’da okuyor okulllar açık ve o sırada 1 aylık sigorta yapıyorlar.

Bir de torunu var o da 10 aylıkken Efe Akça Kayalıoğlu adına kayıtlı bir şirkette çalışmadığı halde torununu sigorta yaptırıyor. Bu işi yapan Kılıçdaroğlu halen neden görev yapıyor. Çalışmayan bir çocuğun çalışıyormuş gibi göstermek sahteciliktir. Çıkar sağladığımı ispat edersen diye konuşuyor. Al işte bunlar ispat değil mi? Bu yapılan iş etik değil diyor. Madem etik değil neden istifa etmiyorsun…

KIZINI VAKIFBANK’TA SINAVSIZ İŞE SOKTU

Temiz Türkiye yürüyüşünü yakalayacağız politika halk için yapılacak diyor Kılıçdaroğlu. Arkasından da kızı Zeynep’i Vakıfbank’a imtihansız girdi.

100 AKRABASINI TORPİLLE SSK’YA ALDIRDI

Politika halk için yapılacaktır bizim için değil halk için politika yapacağız diyor. Bunun karşılığında soyadı Karabulut olan, eşinin soy ismi Gündüz ve annesinin kızlık soy isminden olan 100 kişiyi işe aldırdı.

HADİ BUNLAR YALANSA BENİ MAHKEMEYE VER

Hadi akrabanı işe aldın bu akrabalarının imtihanı dürüst mü geçti. O dönemde bunun kendi yandaşları 70’in altında puan alıyor ama bunun akrabaları 30-40-50 puan alıyor. Sonra kendi imzasıyla karar çıkartıyor bunları işe alıyor. Hadi bunları yalan söylüyorsun diyerek yarın beni mahkemeye versin.

Eğer yakınlarıma toplu iğne ucu kadar menfaat sağladığımı ispatlasınlar diyordu Kılıçdaroğlu. Hadi cevap ver bunlara yarın beni bunlar yalan diye mahkemeye ver…

KILIÇDAROĞLU RAHŞAN AFFI OLMASA ŞU ANDA İÇERDEYDİ

Kılıçdaroğlu’yla ilgili hazırlanan Teftiş Kurulu’nun raporunda SSK’da dönen büyük skandal ortaya kondu. Kılıçdaroğlu, Rahşan affı olmasa şu anda içerdeydi. Kılıçdaroğlu, bakanlığa dilekçe veriyor, Nabi Çağan’a filan filan konularda beni davalarımdan vazgeçilmesini istiyorum diyor

KILIÇDAROĞLU BECERİKSİZ BİR ADAM

Kılıçdaroğlu beceriksiz bir adam SSK’yı batırdı. AK Parti’yi yolsuzlukla suçluyor kendi döneminde SSK içler acı haldeydi. Millet sedyelerde sokakta dolaşıyordu. SSK hastanelerinde ölüyordu. Millet kuyrukta ölüyordu. CHP’liler bu adamın peşinden nasıl gidiyor anlam veremiyorum. Emine Ülker Tarhan büyük ihtimalle bu seçimlerden sonra istifa eder.

SSK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVASI HALİNE GELDİ

SSK Hastaneleri hasta ediyordu. Durum AK Parti döneminde değişti. SSK’yı Kılıçdaroğlu batırmıştı. Beceriksiz işte kabul etsin. Kılıçdaroğlu döneminde SSK terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Bu millet Kılıçdaroğlu’nu iyi tanımalı.

2005 YILINDA PARALEL YAPIYLA İLGİLİ MECLİS’E ÖNERGE VERMİŞTİ

2005 yılında CHP Paralel Yapı ile ilgili Meclise önerge verdi. 2005’te önerge veren CHP’nin bugün Paralel Yapı’nın safına geçmesi ilginçtir. Sayın Bahçeli’nin bir yerden sıkıştırıldığına inanıyorum. Baronlar CHP’nin Baykal ile bir yere gelemeyeceğine inandılar. Ama Kılıçdaroğlu da sonunda gitmek zorunda kalacak.

SSK İŞTE BU YÜZDEN BATTI

SSK, Kılıçdaroğlu döneminde resmen soyulmuş. Ondan sonra çıkıyor, dürüstlük abidesi geçiniyor. Kılıçdaroğlu, SSK hastanelerinde ödediği paralar büyük yolsuzluğu gözler önüne seriyor…

SSK’DA YOLSUZLUĞU TESPİT EDEN SAVCI ŞU AN CHP’DE MİLLETVEKİLİ

Ömer Süha Aldan o dönemde hazırladığı iddianamede SSK’da dönen sahtekarlıkları gözler önüne sermişti. 25 dolarlık stent Kılıçdaroğlu zamanında 2450 dolara alınmış. Soruşturmayı yapan savcı şu anda CHP’de siyaset yapıyor. Savcı Aldan SSK’da dönen olayların acilen soruşturulmalı diyor. Bunu şu anda CHP’de milletvekili olan savcı söylüyor. Böyle bir rapor ortadayken Kılıçdaroğlu’ndan alınan ifadede bu konular hiç sorulmamış. Savcı SSK’da dönen skandalları hiç sormamış.

Kaynak: Van Postası Gazetesi

https://www.vanpostasigazetesi.com/van/kemal-kilicdaroglu-ermeni-iddiasi-melih-gokcekten-sok-h131151.html

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