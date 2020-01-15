Kasım Süleymani’nin Yakın Dostu Ermeni Terörist Monte Melkonian: İki Türk Düşmanı Yan Yana-3

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymani suikastı sonrası Tahran’a destek çıkarak “Dış müdahalelere karşıyız, bu suikasti de öyle değerlendiriyoruz” demiş, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’den övgü ile bahsetmiştir:”Bölgeyi avucu gibi bilen, kendini ispatlamış bir isimdi.” Sayın Cumhurbakan’ın bu ifadesi beni, işin aslını bilen Türk vatandaşlarını ve de Hocalı’da hayatını kaybeden Azeri Türklerini çok üzmüştür. Danışmanları eğer uyarsaydı Cumhurbaşkanı herhalde farklı bir açıklama yapardı. Özellikle yandaki linklerini tıklamış olsaydı. (http://beyazgazete.com/video/webtv/guncel-1/azeri-yonetmenden-hocali-katliami-filmi-500569.html , https://www.youtube.com/watch?v=D59tRzUJPWg)

Kaynak: https://www.dailymotion.com/video/xy72tq

Gerçeği bilmeyenlerin Azerbaycan kaynaklı fotoğrafa bakmaları yeterlidir. Zori Balayan’ın 1995 yılında yayınlanan Ruhumuzun Canlanması (Heaven and Hell, Los Angeles 1997, Yerevan 1995) kitabında (s.260-262) Hocalı’da Ermenilerin nasıl soykırım yaptıklarını anlatan kısım okunmalıdır ki, kim kiminle dans ediyor bilinsin.

Monte, Avrupa’nın uluslararası terörist olarak kınadığı biridir. Markar Melkonian yedi yılını kardeşinin yolunun gizemini çözmek için harcamış, Türkiye’deki atalarının kasabasında başlayan ve Tahran’da, Beyrut’un bombalarla dolu sokaklarında kan sıçrayan bir kareye yol açan yolculuk yapmıştır. Son yolculuğu Artsakh’ın (Nagorno-Karabakh, Dağlık Karabağ) rüzgarlı yüksekliklerinde son bulmuştur. .

Büyük Ermenistan idealistlerinden ve İnterpol tarafından (1994 Bakü metro bombalaması suçu) tüm dünyada aranan Zori Balayan 1995 yılında yayınlanan Ruhumuzun Canlanması (Heaven and Hell, Los Angeles 1997, Yerevan 1995 kitabında (s. 260-262) Hocalı’da soykırımın yapıldığını itiraf etmiştir.

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/kasim-suleymaninin-yakin-dostu-ermeni-terorist-monte-melkonian-iki-turk-dusmani-yan-yana-3-7708/